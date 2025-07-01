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Бригады "Аль-Кассам" заявили, что обстреляли два поселения на юге Израиля

Бригады "Аль-Кассам" заявили, что обстреляли два поселения на юге Израиля - РИА Новости, 01.07.2025

Бригады "Аль-Кассам" заявили, что обстреляли два поселения на юге Израиля

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли с территории сектора Газа ракетами два поселения на юге Израиля. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:18:00+03:00

2025-07-01T23:18:00+03:00

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КАИР, 1 июл - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли с территории сектора Газа ракетами два поселения на юге Израиля. "Бригады "Аль-Кассам" обстреляли поселения Нир-Ицхак и Мивтахим ракетным залпом... из района, в котором находится техника противника, к северу от города Хан-Юнис на юге сектора", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сектор газа