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Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма - РИА Новости, 01.07.2025
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03:43 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/hakery-2026421649.html
Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма
Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма - РИА Новости, 01.07.2025
Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма
Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, которые были украдены у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, которые были украдены у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката президента США Дональда Трампа Линдси Халлиган, передает агентство Рейтер. "Хакеры, связанные с Ираном, пригрозили раскрыть больше электронных писем, украденных у окружения президента США Дональда Трампа... Хакеры... сообщили, что у них около 100 гигабайт электронных писем с аккаунтов главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, адвоката Трампа Линдси Халлиган, советника Трампа Роджера Стоуна и порноактрисы... Сторми Дэниелс", - говорится в публикации. По данным агентства, хакеры заявили о возможности продажи материалов, при этом они не описали содержание электронных писем. В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что очередная утечка информации произошла в Белом доме, на этот раз хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и от ее лица связывались с конгрессменами и руководителями корпораций. Источники сообщили, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали ее электронную почту и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса, который тогда был напарником Трампа на выборах.
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в мире, технологии, иран, сша, дональд трамп, роджер стоун, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Технологии, Иран, США, Дональд Трамп, Роджер Стоун, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

Хакеры, якобы связанные с Ираном, грозят обнародовать письма окружения Трампа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, которые были украдены у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката президента США Дональда Трампа Линдси Халлиган, передает агентство Рейтер.
"Хакеры, связанные с Ираном, пригрозили раскрыть больше электронных писем, украденных у окружения президента США Дональда Трампа... Хакеры... сообщили, что у них около 100 гигабайт электронных писем с аккаунтов главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, адвоката Трампа Линдси Халлиган, советника Трампа Роджера Стоуна и порноактрисы... Сторми Дэниелс", - говорится в публикации.
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По данным агентства, хакеры заявили о возможности продажи материалов, при этом они не описали содержание электронных писем.
В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что очередная утечка информации произошла в Белом доме, на этот раз хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и от ее лица связывались с конгрессменами и руководителями корпораций. Источники сообщили, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали ее электронную почту и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса, который тогда был напарником Трампа на выборах.
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