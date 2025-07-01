https://ria.ru/20250701/hakery-2026421649.html

Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма - РИА Новости, 01.07.2025

Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, которые были украдены у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:43:00+03:00

2025-07-01T03:43:00+03:00

2025-07-01T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, которые были украдены у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката президента США Дональда Трампа Линдси Халлиган, передает агентство Рейтер. "Хакеры, связанные с Ираном, пригрозили раскрыть больше электронных писем, украденных у окружения президента США Дональда Трампа... Хакеры... сообщили, что у них около 100 гигабайт электронных писем с аккаунтов главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, адвоката Трампа Линдси Халлиган, советника Трампа Роджера Стоуна и порноактрисы... Сторми Дэниелс", - говорится в публикации. По данным агентства, хакеры заявили о возможности продажи материалов, при этом они не описали содержание электронных писем. В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что очередная утечка информации произошла в Белом доме, на этот раз хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и от ее лица связывались с конгрессменами и руководителями корпораций. Источники сообщили, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали ее электронную почту и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса, который тогда был напарником Трампа на выборах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, иран, сша, дональд трамп, роджер стоун, война израиля и ирана: последние новости о конфликте