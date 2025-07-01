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Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить - РИА Новости, 01.07.2025
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16:58 01.07.2025 (обновлено: 17:04 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/gutsul-2026574187.html
Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить
Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить - РИА Новости, 01.07.2025
Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила журналистам, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ Гагаузии, на территории которой... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:58:00+03:00
2025-07-01T17:04:00+03:00
молдавия
гагаузия
в мире
евгения гуцул
кишинев
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила журналистам, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ Гагаузии, на территории которой сторонники нынешнего молдавского руководства последние четыре года проигрывают на всех выборах.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет."(Прокурорам - ред.) нужна Гуцул не в статусе свидетеля, а в статусе обвиняемой, подсудимой. Всё это шоу делается, чтобы наказать гагаузский народ за результаты референдума в 2024 году (на нем большинство гагаузов выступило против евроинтеграции Молдавии - ред.), за президентские выборы, за то, что (правящая в Молдавии - ред.) партия "Действие и солидарность" всего пару процентов набрала четыре года назад на парламентских выборах", - заявила Гуцул.Глава Гагаузии добавила, что настаивает на своей невиновности, поскольку показания свидетелей со стороны обвинения не подкреплены никакими доказательствами.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html
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молдавия, гагаузия, в мире, евгения гуцул, кишинев, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Гагаузия, В мире, Евгения Гуцул, Кишинев, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить

Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила журналистам, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ Гагаузии, на территории которой сторонники нынешнего молдавского руководства последние четыре года проигрывают на всех выборах.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
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"(Прокурорам - ред.) нужна Гуцул не в статусе свидетеля, а в статусе обвиняемой, подсудимой. Всё это шоу делается, чтобы наказать гагаузский народ за результаты референдума в 2024 году (на нем большинство гагаузов выступило против евроинтеграции Молдавии - ред.), за президентские выборы, за то, что (правящая в Молдавии - ред.) партия "Действие и солидарность" всего пару процентов набрала четыре года назад на парламентских выборах", - заявила Гуцул.
Глава Гагаузии добавила, что настаивает на своей невиновности, поскольку показания свидетелей со стороны обвинения не подкреплены никакими доказательствами.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияГагаузияВ миреЕвгения ГуцулКишиневЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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