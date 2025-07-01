https://ria.ru/20250701/gutsul-2026574187.html

Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить

Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить - РИА Новости, 01.07.2025

Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила журналистам, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ Гагаузии, на территории которой... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:58:00+03:00

2025-07-01T16:58:00+03:00

2025-07-01T17:04:00+03:00

молдавия

гагаузия

в мире

евгения гуцул

кишинев

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026555314_0:79:2848:1681_1920x0_80_0_0_fb9b00c2b375e3fd68bd7e95d10240d6.jpg

КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила журналистам, что власти Молдавии хотят ее посадить, чтобы наказать народ Гагаузии, на территории которой сторонники нынешнего молдавского руководства последние четыре года проигрывают на всех выборах.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет."(Прокурорам - ред.) нужна Гуцул не в статусе свидетеля, а в статусе обвиняемой, подсудимой. Всё это шоу делается, чтобы наказать гагаузский народ за результаты референдума в 2024 году (на нем большинство гагаузов выступило против евроинтеграции Молдавии - ред.), за президентские выборы, за то, что (правящая в Молдавии - ред.) партия "Действие и солидарность" всего пару процентов набрала четыре года назад на парламентских выборах", - заявила Гуцул.Глава Гагаузии добавила, что настаивает на своей невиновности, поскольку показания свидетелей со стороны обвинения не подкреплены никакими доказательствами.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html

https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, гагаузия, в мире, евгения гуцул, кишинев, задержание главы гагаузии гуцул