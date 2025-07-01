Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/gutsul-2026521218.html
Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования
Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования - РИА Новости, 01.07.2025
Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования
Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул считает, что не все улики в рамках дела были достаточно изучены, поэтому есть основания для возобновления... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:30:00+03:00
2025-07-01T14:30:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013014626_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_d9a66112195e08110e45a643fa0044a5.jpg
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул считает, что не все улики в рамках дела были достаточно изучены, поэтому есть основания для возобновления предварительного расследования по выдвинутым против нее обвинениям, заявил во вторник адвокат Сергей Морару. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет. "Большая часть улик была изъята и частично исследована, но не все доказательства были изучены. Парадокс в том, что мы просили рассмотрения доказательств, инстанция нам отказала и закрыла предварительное расследование. Это основание для возобновления предварительного расследования и повторного изучения улик, если сторона обвинения хочет на них опираться. После того, как сторона обвинения их изучит, сторона защиты тоже получит возможность исследовать документы, которые могут доказать невиновность обвиняемых", - заявил Морару во время заседания. В частности, он обратил внимания, что у обвиняемых изъяли телефоны, которые не были изучены, они до сих пор находятся в запечатанных конвертах для улик. То же самое касается и некоторых информационных носителей. При этом прокуроры ссылаются на переписки и сообщения из телефонов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html
https://ria.ru/20250625/gutsul-2025380024.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013014626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b4fe853c56998c261bf31ae71ae2005d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования

Адвокат Морару: есть основания для возобновления расследования по делу Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул считает, что не все улики в рамках дела были достаточно изучены, поэтому есть основания для возобновления предварительного расследования по выдвинутым против нее обвинениям, заявил во вторник адвокат Сергей Морару.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул
13:32
"Большая часть улик была изъята и частично исследована, но не все доказательства были изучены. Парадокс в том, что мы просили рассмотрения доказательств, инстанция нам отказала и закрыла предварительное расследование. Это основание для возобновления предварительного расследования и повторного изучения улик, если сторона обвинения хочет на них опираться. После того, как сторона обвинения их изучит, сторона защиты тоже получит возможность исследовать документы, которые могут доказать невиновность обвиняемых", - заявил Морару во время заседания.
В частности, он обратил внимания, что у обвиняемых изъяли телефоны, которые не были изучены, они до сих пор находятся в запечатанных конвертах для улик. То же самое касается и некоторых информационных носителей. При этом прокуроры ссылаются на переписки и сообщения из телефонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявил адвокат Гуцул
25 июня, 17:01
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала