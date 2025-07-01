https://ria.ru/20250701/gutsul-2026521218.html

Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования

Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования - РИА Новости, 01.07.2025

Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования

Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул считает, что не все улики в рамках дела были достаточно изучены, поэтому есть основания для возобновления... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:30:00+03:00

2025-07-01T14:30:00+03:00

2025-07-01T14:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул считает, что не все улики в рамках дела были достаточно изучены, поэтому есть основания для возобновления предварительного расследования по выдвинутым против нее обвинениям, заявил во вторник адвокат Сергей Морару. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет. "Большая часть улик была изъята и частично исследована, но не все доказательства были изучены. Парадокс в том, что мы просили рассмотрения доказательств, инстанция нам отказала и закрыла предварительное расследование. Это основание для возобновления предварительного расследования и повторного изучения улик, если сторона обвинения хочет на них опираться. После того, как сторона обвинения их изучит, сторона защиты тоже получит возможность исследовать документы, которые могут доказать невиновность обвиняемых", - заявил Морару во время заседания. В частности, он обратил внимания, что у обвиняемых изъяли телефоны, которые не были изучены, они до сих пор находятся в запечатанных конвертах для улик. То же самое касается и некоторых информационных носителей. При этом прокуроры ссылаются на переписки и сообщения из телефонов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html

https://ria.ru/20250625/gutsul-2025380024.html

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