https://ria.ru/20250701/gubernator-2026632222.html

Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион

Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион - РИА Новости, 01.07.2025

Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен создать в регионе необходимые условия... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:43:00+03:00

2025-07-01T23:43:00+03:00

2025-07-01T23:43:00+03:00

тамбовская область

россия

евгений первышов

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен создать в регионе необходимые условия для возвращения людей, которые работают в соседних областях. "Я нацелен вернуть людей (которые работают в соседних регионах - ред.) обратно домой и создать для этого все необходимые условия", - сообщил Первышов. Глава региона сообщил, что в Тамбовской области - около полумиллиона человек, которые могут работать в промышленности. Но более 150 тысяч из них, по его словам, работают в соседних областях. "Они прописаны у меня, а, соответственно, такое большое количество людей уезжают в соседние регионы трудоустраиваются, потому что мы им не обеспечиваем пока рабочие места. Это действительно подтвержденный факт, который я запросил в налоговой, они мне дали (информацию - ред.), что там люди платят НДФЛ", - добавил Первышов.

https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html

тамбовская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамбовская область, россия, евгений первышов, владимир путин