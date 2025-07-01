Рейтинг@Mail.ru
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/gubernator-2026632222.html
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион - РИА Новости, 01.07.2025
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен создать в регионе необходимые условия... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:43:00+03:00
2025-07-01T23:43:00+03:00
тамбовская область
россия
евгений первышов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_da1dd59135aad100a68bd81113e98cb0.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен создать в регионе необходимые условия для возвращения людей, которые работают в соседних областях. "Я нацелен вернуть людей (которые работают в соседних регионах - ред.) обратно домой и создать для этого все необходимые условия", - сообщил Первышов. Глава региона сообщил, что в Тамбовской области - около полумиллиона человек, которые могут работать в промышленности. Но более 150 тысяч из них, по его словам, работают в соседних областях. "Они прописаны у меня, а, соответственно, такое большое количество людей уезжают в соседние регионы трудоустраиваются, потому что мы им не обеспечиваем пока рабочие места. Это действительно подтвержденный факт, который я запросил в налоговой, они мне дали (информацию - ред.), что там люди платят НДФЛ", - добавил Первышов.
https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981836317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0792ca5037c0e234bfcc9e0912a9ba59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, россия, евгений первышов, владимир путин
Тамбовская область, Россия, Евгений Первышов, Владимир Путин
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион

Первышов заявил о планах вернуть в Тамбовскую область людей из соседних регионов

© POOL | Перейти в медиабанкВрио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен создать в регионе необходимые условия для возвращения людей, которые работают в соседних областях.
«
"Я нацелен вернуть людей (которые работают в соседних регионах - ред.) обратно домой и создать для этого все необходимые условия", - сообщил Первышов.
Глава региона сообщил, что в Тамбовской области - около полумиллиона человек, которые могут работать в промышленности. Но более 150 тысяч из них, по его словам, работают в соседних областях.
"Они прописаны у меня, а, соответственно, такое большое количество людей уезжают в соседние регионы трудоустраиваются, потому что мы им не обеспечиваем пока рабочие места. Это действительно подтвержденный факт, который я запросил в налоговой, они мне дали (информацию - ред.), что там люди платят НДФЛ", - добавил Первышов.
Сельскохозйственные работы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области
Вчера, 21:15
 
Тамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала