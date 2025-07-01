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Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион - РИА Новости, 01.07.2025
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен создать в регионе необходимые условия... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:43:00+03:00
2025-07-01T23:43:00+03:00
2025-07-01T23:43:00+03:00
тамбовская область
россия
евгений первышов
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен создать в регионе необходимые условия для возвращения людей, которые работают в соседних областях. "Я нацелен вернуть людей (которые работают в соседних регионах - ред.) обратно домой и создать для этого все необходимые условия", - сообщил Первышов. Глава региона сообщил, что в Тамбовской области - около полумиллиона человек, которые могут работать в промышленности. Но более 150 тысяч из них, по его словам, работают в соседних областях. "Они прописаны у меня, а, соответственно, такое большое количество людей уезжают в соседние регионы трудоустраиваются, потому что мы им не обеспечиваем пока рабочие места. Это действительно подтвержденный факт, который я запросил в налоговой, они мне дали (информацию - ред.), что там люди платят НДФЛ", - добавил Первышов.
https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, россия, евгений первышов, владимир путин
Тамбовская область, Россия, Евгений Первышов, Владимир Путин
Первышов намерен вернуть жителей Тамбовской области в регион
Первышов заявил о планах вернуть в Тамбовскую область людей из соседних регионов