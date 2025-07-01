https://ria.ru/20250701/gorlovka-2026537384.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.07.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника по поселку шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:31:00+03:00

2025-07-01T15:31:00+03:00

2025-07-01T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника по поселку шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. По его данным, беспилотник попал в кровлю многоквартирного дома. Кроме того, дрон ВСУ нанес удар по вышке сотовой связи в Калининском районе Горловки. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 13.25 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, а также в 14.50 атаковали Калининский район при помощи дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250701/vsu-2026475232.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия