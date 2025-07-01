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Главу курского муниципалитета заподозрили в организации незаконной миграции
Главу курского муниципалитета заподозрили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 01.07.2025
Главу курского муниципалитета заподозрили в организации незаконной миграции
Глава одного из муниципалитетов курского Льговского района задержан по подозрению в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:56:00+03:00
2025-07-01T17:56:00+03:00
2025-07-01T17:56:00+03:00
происшествия
льговский район
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 1 июл – РИА Новости. Глава одного из муниципалитетов курского Льговского района задержан по подозрению в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий, сообщили в СУСК России по Курской области. "Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Льговского района Курской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с использованием служебного положения - 2 эпизода) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в Telegram-канале следственного управления. По данным ведомства, подозреваемый в период с июня по ноябрь 2024 года, будучи главой одного из муниципальных образований Льговского района Курской области, организовал незаконное пребывание пяти иностранцев на территории Российской Федерации путём предоставления им фиктивной документации, подтверждающей их доход. "Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проведен обыск по месту жительства подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
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происшествия, льговский район, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Льговский район, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу курского муниципалитета заподозрили в организации незаконной миграции
СК: главу курского муниципалитета подозревают в организации незаконной миграции