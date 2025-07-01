https://ria.ru/20250701/glava-2026552850.html

Главу редакции Sputnik Азербайджан внесли в базу сайта "Миротворец"

Главу редакции Sputnik Азербайджан внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 01.07.2025

Главу редакции Sputnik Азербайджан внесли в базу сайта "Миротворец"

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов на следующий день после задержания властями Азербайджана внесены в базу... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:59:00+03:00

2025-07-01T15:59:00+03:00

2025-07-01T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов на следующий день после задержания властями Азербайджана внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. На сайте указывается, что Картавых и Белоусов якобы причастны к "пропаганде войны". Данные на сайте появились 1 июля. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026551787.html

https://ria.ru/20250630/ruptly-2026393210.html

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