Рейтинг@Mail.ru
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/gaz-2026407220.html
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения - РИА Новости, 01.07.2025
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения
Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:09:00+03:00
2025-07-01T00:09:00+03:00
экономика
жкх
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982246166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ea8a2b42dfcb9b7c45d2c57e87edccb.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Согласно проведенному анализу, средняя конечная цена на газ для населения составляет 7 рублей 56 копеек за 1 кубометр газа, после 1 июля – 8 рублей 32 копейки. Таким образом, среднее изменение составит 76 копеек", – говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Уточняется, что величина процента изменения оптовой цены на газ является только одной из составляющих общего тарифа для населения, а не конечной. Также продолжают действовать системные меры поддержки граждан, отмечают в ФАС. "Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", – говорится в сообщении. Кроме того, реализуется бессрочная бесплатная догазификация до границ участка. В регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования, добавили в службе. Оптовые тарифы на газ с 1 июля проиндексированы на 10,3%, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ – на дополнительные 11%, то есть с учетом общего повышения – на 21,3%. Такое изменение оптовых цен на газ предусмотрено прогнозом социально экономического развития, подготовленным Минэкономразвития.
https://realty.ria.ru/20250701/tarify-2025501372.html
https://ria.ru/20250630/gd-2026194439.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982246166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7b5cfd89665daecb682cc1c3f360df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, ЖКХ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения

Средняя конечная цена кубометра газа для населения с 1 июля составит 8,32 рубля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девушка подсчитывает коммунальные платежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Согласно проведенному анализу, средняя конечная цена на газ для населения составляет 7 рублей 56 копеек за 1 кубометр газа, после 1 июля – 8 рублей 32 копейки. Таким образом, среднее изменение составит 76 копеек", – говорится в сообщении.
Счет на оплату ЖКХ. - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Ежегодная индексация коммунальных тарифов стартует с 1 июля в России
00:00
Ведомство отмечает, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Уточняется, что величина процента изменения оптовой цены на газ является только одной из составляющих общего тарифа для населения, а не конечной.
Также продолжают действовать системные меры поддержки граждан, отмечают в ФАС. "Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", – говорится в сообщении.
Кроме того, реализуется бессрочная бесплатная догазификация до границ участка. В регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования, добавили в службе.
Оптовые тарифы на газ с 1 июля проиндексированы на 10,3%, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ – на дополнительные 11%, то есть с учетом общего повышения – на 21,3%. Такое изменение оптовых цен на газ предусмотрено прогнозом социально экономического развития, подготовленным Минэкономразвития.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ
Вчера, 04:16
 
ЭкономикаЖКХФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала