https://ria.ru/20250701/gaz-2026407220.html

ФАС назвала среднюю цену на газ для населения

ФАС назвала среднюю цену на газ для населения - РИА Новости, 01.07.2025

ФАС назвала среднюю цену на газ для населения

Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:09:00+03:00

2025-07-01T00:09:00+03:00

2025-07-01T00:09:00+03:00

экономика

жкх

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Согласно проведенному анализу, средняя конечная цена на газ для населения составляет 7 рублей 56 копеек за 1 кубометр газа, после 1 июля – 8 рублей 32 копейки. Таким образом, среднее изменение составит 76 копеек", – говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Уточняется, что величина процента изменения оптовой цены на газ является только одной из составляющих общего тарифа для населения, а не конечной. Также продолжают действовать системные меры поддержки граждан, отмечают в ФАС. "Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", – говорится в сообщении. Кроме того, реализуется бессрочная бесплатная догазификация до границ участка. В регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования, добавили в службе. Оптовые тарифы на газ с 1 июля проиндексированы на 10,3%, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ – на дополнительные 11%, то есть с учетом общего повышения – на 21,3%. Такое изменение оптовых цен на газ предусмотрено прогнозом социально экономического развития, подготовленным Минэкономразвития.

https://realty.ria.ru/20250701/tarify-2025501372.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, жкх, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)