https://ria.ru/20250701/gaz-2026407220.html
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения - РИА Новости, 01.07.2025
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения
Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:09:00+03:00
2025-07-01T00:09:00+03:00
2025-07-01T00:09:00+03:00
экономика
жкх
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Согласно проведенному анализу, средняя конечная цена на газ для населения составляет 7 рублей 56 копеек за 1 кубометр газа, после 1 июля – 8 рублей 32 копейки. Таким образом, среднее изменение составит 76 копеек", – говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Уточняется, что величина процента изменения оптовой цены на газ является только одной из составляющих общего тарифа для населения, а не конечной. Также продолжают действовать системные меры поддержки граждан, отмечают в ФАС. "Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", – говорится в сообщении. Кроме того, реализуется бессрочная бесплатная догазификация до границ участка. В регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования, добавили в службе. Оптовые тарифы на газ с 1 июля проиндексированы на 10,3%, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ – на дополнительные 11%, то есть с учетом общего повышения – на 21,3%. Такое изменение оптовых цен на газ предусмотрено прогнозом социально экономического развития, подготовленным Минэкономразвития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, ЖКХ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения
Средняя конечная цена кубометра газа для населения с 1 июля составит 8,32 рубля
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя конечная стоимость кубометра газа для населения с 1 июля составит в среднем 8 рублей 32 копейки, изменение – в среднем 76 копеек, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Согласно проведенному анализу, средняя конечная цена на газ для населения составляет 7 рублей 56 копеек за 1 кубометр газа, после 1 июля – 8 рублей 32 копейки. Таким образом, среднее изменение составит 76 копеек", – говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Уточняется, что величина процента изменения оптовой цены на газ является только одной из составляющих общего тарифа для населения, а не конечной.
Также продолжают действовать системные меры поддержки граждан, отмечают в ФАС. "Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", – говорится в сообщении.
Кроме того, реализуется бессрочная бесплатная догазификация до границ участка. В регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования, добавили в службе.
Оптовые тарифы на газ с 1 июля проиндексированы на 10,3%, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ – на дополнительные 11%, то есть с учетом общего повышения – на 21,3%. Такое изменение оптовых цен на газ предусмотрено прогнозом социально экономического развития, подготовленным Минэкономразвития.