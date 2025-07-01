https://ria.ru/20250701/gai-2026584982.html

Госавтоинспекция: за сутки на дорогах страны погибли 10 детей

Госавтоинспекция: за сутки на дорогах страны погибли 10 детей - РИА Новости, 01.07.2025

Госавтоинспекция: за сутки на дорогах страны погибли 10 детей

Госавтоинспекция МВД России призвала водителей при управлении автомобилем обеспечить безопасность детям-пассажирам – перевозить их исключительно в детских... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:34:00+03:00

2025-07-01T17:34:00+03:00

2025-07-01T17:34:00+03:00

авто

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призвала водителей при управлении автомобилем обеспечить безопасность детям-пассажирам – перевозить их исключительно в детских удерживающих устройствах и максимально снизить риск во время выполнения маневров, напомнили в ведомстве. Как отметили в Госавтоинспекции МВД России, только 30 июня, на российских дорогах погибли десять детей: семь несовершеннолетних пассажиров, два пешехода и водитель мототранспорта. В Алтайском крае в дорожно-транспортном происшествии с участием минивэна и легкового автомобиля погибли трое несовершеннолетних, ДТП с погибшим шестилетним ребенком зафиксировано в Оренбургской области – там грузовик выехал на полосу встречного движения после разгерметизации колеса и столкнулся с кроссовером. Два ДТП зафиксированы с участием несовершеннолетних водителей: в Башкирии 14-летний школьник, управляя питбайком, допустил столкновение с легковым автомобилем, а в Дагестане в результате ДТП погибли два несовершеннолетних пассажира, причем водитель автомашины, подросток пятнадцати лет, тайно завладел ключами от транспортного средства. В городе Аша Челябинской области водитель легковой автомашины совершил наезд на женщину и ее четырехлетнего сына – ребенок погиб. ДТП на пешеходном переходе с участием 14-летнего подростка также зафиксировано в Ставропольском крае – по предварительной версии, ребенок не использовал световозвращатели в темное время суток, и его вовремя не заметил водитель. Всего за июнь было зафиксировано свыше 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в них погибли 76 несовершеннолетних и получили ранения 2279 детей. "При движении на автомобиле с ребенком родителям важно выбрать безопасный стиль вождения. Отказаться от резких маневров и перестроений на дороге. Прежде всего, речь идет об обгоне с выездом на встречную полосу: там, где он разрешен ПДД, остается риск возникновения аварийной ситуации из-за нарушений или невнимательности другого водителя. Кроме того, если в дальней поездке с ребенком почувствовали усталость, важно остановиться в безопасном месте для отдыха", – прокомментировал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич. В Госавтоинспекции МВД России также отметили, что одной из главных причин роста аварийности среди несовершеннолетних водителей остается отсутствие контроля со стороны взрослых. Родители сами приобретают для детей технику – мопеды или так называемые питбайки, запрещенные для движения по дорогам общего пользования. Часто игнорируется разрешенный возраст для передвижения на том или ином транспортном средстве. Так, например, для управления мопедом и скутером требуется водительское удостоверение с открытой категорией "M". Получить его можно после обучения в автошколе с 16 лет. Передвигаться на мопеде по дорогам общего пользования можно только в мотошлеме, при условии совершенного владения техникой управления таким транспортом. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250629/dtp-2026179857.html

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

https://ria.ru/20250625/dtp-2025311076.html

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авто, россия, дтп