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Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 01.07.2025 (обновлено: 09:22 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/fsb-2026442014.html
Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ
Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ - РИА Новости, 01.07.2025
Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ
Использование Киевом запрещённых методов ведения войны, в частности, применение химоружия в нарушение Конвенции ООН, распространено в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:03:00+03:00
2025-07-01T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Использование Киевом запрещённых методов ведения войны, в частности, применение химоружия в нарушение Конвенции ООН, распространено в зоне спецоперации, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России."Использование Киевом запрещённых методов ведения войны - распространённое явление в зоне СВО. ВСУ систематически применяют химическое оружие в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ."По мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается", - добавил оперативный сотрудник.Ранее ФСБ сообщила об обнаружении совместно с Минобороны РФ схрона ВСУ с самодельными взрывными устройствами для сброса с беспилотников близи села Ильинка в ДНР. Устройства были снаряжены взрывчатым веществом (пластитом) и запрещённым конвенцией ООН боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье о разработка, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970400050.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ

ФСБ: Киев использует запрещенные методы ведения войны в зоне СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Использование Киевом запрещённых методов ведения войны, в частности, применение химоружия в нарушение Конвенции ООН, распространено в зоне спецоперации, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
"Использование Киевом запрещённых методов ведения войны - распространённое явление в зоне СВО. ВСУ систематически применяют химическое оружие в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ.
«
"По мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается", - добавил оперативный сотрудник.
Ранее ФСБ сообщила об обнаружении совместно с Минобороны РФ схрона ВСУ с самодельными взрывными устройствами для сброса с беспилотников близи села Ильинка в ДНР. Устройства были снаряжены взрывчатым веществом (пластитом) и запрещённым конвенцией ООН боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье о разработка, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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