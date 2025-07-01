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Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ

Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ - РИА Новости, 01.07.2025

Киев использует запрещенные методы ведения войны, заявили в ФСБ

Использование Киевом запрещённых методов ведения войны, в частности, применение химоружия в нарушение Конвенции ООН, распространено в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:03:00+03:00

2025-07-01T09:03:00+03:00

2025-07-01T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Использование Киевом запрещённых методов ведения войны, в частности, применение химоружия в нарушение Конвенции ООН, распространено в зоне спецоперации, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России."Использование Киевом запрещённых методов ведения войны - распространённое явление в зоне СВО. ВСУ систематически применяют химическое оружие в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ."По мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается", - добавил оперативный сотрудник.Ранее ФСБ сообщила об обнаружении совместно с Минобороны РФ схрона ВСУ с самодельными взрывными устройствами для сброса с беспилотников близи села Ильинка в ДНР. Устройства были снаряжены взрывчатым веществом (пластитом) и запрещённым конвенцией ООН боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье о разработка, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970400050.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире