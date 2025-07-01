https://ria.ru/20250701/frg-2026524787.html
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски - РИА Новости, 01.07.2025
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски
Проводятся обыски в кабинетах Христианско-демократического союза (ХДС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:38:00+03:00
2025-07-01T14:38:00+03:00
2025-07-01T14:38:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
социал-демократическая партия германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Проводятся обыски в кабинетах Христианско-демократического союза (ХДС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ландтаге германской земли Саксония-Анхальт, сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру. "Мы проводим обыски в офисах и помещениях фракций партий ХДС, СДПГ и АдГ, по подозрению в растрате", - цитирует агентство представителя прокуратуры Магдебурга. По его данным, отделения партий в земле Саксония-Анхальт подозреваются в незаконной выплате надбавок некоторым своим сотрудникам, в то время как с 2020 года подобные выплаты имеют право получать лишь председатель ландтага, его заместители, лидеры фракций и партийные функционеры, заведующие делопроизводством. Расследование было инициировано по жалобе Ассоциации налогоплательщиков.
https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html
саксония-анхальт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саксония-анхальт, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), социал-демократическая партия германии
В мире, Саксония-Анхальт, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Социал-демократическая партия Германии
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски
DPA: в ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски в кабинетах ХДС, СДПГ и АдГ