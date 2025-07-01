Рейтинг@Mail.ru
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/frg-2026524787.html
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски - РИА Новости, 01.07.2025
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски
Проводятся обыски в кабинетах Христианско-демократического союза (ХДС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:38:00+03:00
2025-07-01T14:38:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
социал-демократическая партия германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Проводятся обыски в кабинетах Христианско-демократического союза (ХДС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ландтаге германской земли Саксония-Анхальт, сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру. "Мы проводим обыски в офисах и помещениях фракций партий ХДС, СДПГ и АдГ, по подозрению в растрате", - цитирует агентство представителя прокуратуры Магдебурга. По его данным, отделения партий в земле Саксония-Анхальт подозреваются в незаконной выплате надбавок некоторым своим сотрудникам, в то время как с 2020 года подобные выплаты имеют право получать лишь председатель ландтага, его заместители, лидеры фракций и партийные функционеры, заведующие делопроизводством. Расследование было инициировано по жалобе Ассоциации налогоплательщиков.
https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html
саксония-анхальт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саксония-анхальт, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), социал-демократическая партия германии
В мире, Саксония-Анхальт, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Социал-демократическая партия Германии
В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски

DPA: в ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски в кабинетах ХДС, СДПГ и АдГ

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Проводятся обыски в кабинетах Христианско-демократического союза (ХДС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ландтаге германской земли Саксония-Анхальт, сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру.
"Мы проводим обыски в офисах и помещениях фракций партий ХДС, СДПГ и АдГ, по подозрению в растрате", - цитирует агентство представителя прокуратуры Магдебурга.
По его данным, отделения партий в земле Саксония-Анхальт подозреваются в незаконной выплате надбавок некоторым своим сотрудникам, в то время как с 2020 года подобные выплаты имеют право получать лишь председатель ландтага, его заместители, лидеры фракций и партийные функционеры, заведующие делопроизводством.
Расследование было инициировано по жалобе Ассоциации налогоплательщиков.
Манифестация против АдГ и ХДС в городе Ной-Изенбург под Франкфуртом-на-Майне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Германии проходит крупный протест против АдГ и ХДС
1 февраля, 15:09
 
В миреСаксония-АнхальтХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)Социал-демократическая партия Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала