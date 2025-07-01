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В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски

В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски - РИА Новости, 01.07.2025

В ландтаге Саксонии-Анхальт прошли обыски

Проводятся обыски в кабинетах Христианско-демократического союза (ХДС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:38:00+03:00

2025-07-01T14:38:00+03:00

2025-07-01T14:38:00+03:00

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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Проводятся обыски в кабинетах Христианско-демократического союза (ХДС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ландтаге германской земли Саксония-Анхальт, сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру. "Мы проводим обыски в офисах и помещениях фракций партий ХДС, СДПГ и АдГ, по подозрению в растрате", - цитирует агентство представителя прокуратуры Магдебурга. По его данным, отделения партий в земле Саксония-Анхальт подозреваются в незаконной выплате надбавок некоторым своим сотрудникам, в то время как с 2020 года подобные выплаты имеют право получать лишь председатель ландтага, его заместители, лидеры фракций и партийные функционеры, заведующие делопроизводством. Расследование было инициировано по жалобе Ассоциации налогоплательщиков.

https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html

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в мире, саксония-анхальт, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), социал-демократическая партия германии