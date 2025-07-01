Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ

Как заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.