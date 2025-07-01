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Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 01.07.2025
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11:52 01.07.2025 (обновлено: 13:55 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/figurant-2026473427.html
Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ
Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 01.07.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет Бакира Сафарова, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:52:00+03:00
2025-07-01T13:55:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
свердловская область
дмитрий песков
мария захарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет Бакира Сафарова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать", — озвучила решение судья.Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение.Как позднее уточнили агентству в пресс-службе Свердловского областного суда, для Бакира Сафарова следствие сразу просило арест.Сам он, по словам адвоката Артема Счастливого, вину не признает.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд, свердловская область, дмитрий песков, мария захарова, азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд, Свердловская область, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ

Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля одного из фигурантов дела об ОПГ

© Фото : РИА НовостиБакир Сафаров в суде
Бакир Сафаров в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : РИА Новости
Бакир Сафаров в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет Бакира Сафарова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать", — озвучила решение судья.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 15:11
Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение.
Как позднее уточнили агентству в пресс-службе Свердловского областного суда, для Бакира Сафарова следствие сразу просило арест.
Сам он, по словам адвоката Артема Счастливого, вину не признает.
Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
Вчера, 13:01

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • В воскресенье, 29 июня, суд арестовал троих задержанных — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще двоим — Ахлиману Гянджиеву и Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СК назвал мотивы преступлений ОПГ, задержанной в Екатеринбурге
Вчера, 12:07
  • На этом фоне МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волковых.
  • Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, фигуранты дела — граждане России, выходцы из Азербайджана. Волковых дал необходимые разъяснения по этому вопросу.
  • В понедельник, 30 июня, МВД республики объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан. Среди сотрудников агентства есть россияне.
  • К ним никого не пускали, даже российских дипломатов.
  • Через некоторое время азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Как заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает добиться освобождения журналистов во время контактов с Баку в ближайшее время.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета
Вчера, 18:31
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной судСвердловская областьДмитрий ПесковМария ЗахароваАзербайджанРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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