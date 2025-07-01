Рейтинг@Mail.ru
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 01.07.2025 (обновлено: 03:31 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/fas-2026409623.html
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ - РИА Новости, 01.07.2025
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ
ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:35:00+03:00
2025-07-01T03:31:00+03:00
экономика
жкх
россия
максим решетников
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/36/497173679_0:147:5616:3306_1920x0_80_0_0_fb9af1d3cf4a2b0314f57fb0c69a4647.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве."В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", — говорится в заявлении службы. Речь идет о плановой индексации тарифов на ЖКУ, намеченную на 1 июля. В среднем по России они станут выше на 11,9 процента.В антимонопольной службе напомнили, что это нужно для стабильной работы ЖКХ и качества ЖКУ, а также для обновления инфраструктуры.Как пояснили в ведомстве, индекс в каждом муниципальном образовании принимается по решению глав регионов, но на основе федеральных параметров. ФАС при этом следит, какие расходы учитываются при установлении тарифов, и при обнаружении недочетов требует устранить необоснованные затраты.Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.
https://ria.ru/20250701/gaz-2026407220.html
https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html
https://ria.ru/20250517/duma-2017625005.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/36/497173679_624:0:5616:3744_1920x0_80_0_0_e770aaf119594a9134f50e74bbdcc377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, россия, максим решетников, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Максим Решетников, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ

ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание ФАС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве.
«
"В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", — говорится в заявлении службы.
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
ФАС назвала среднюю цену на газ для населения
00:09
Речь идет о плановой индексации тарифов на ЖКУ, намеченную на 1 июля. В среднем по России они станут выше на 11,9 процента.
В антимонопольной службе напомнили, что это нужно для стабильной работы ЖКХ и качества ЖКУ, а также для обновления инфраструктуры.
Как пояснили в ведомстве, индекс в каждом муниципальном образовании принимается по решению глав регионов, но на основе федеральных параметров. ФАС при этом следит, какие расходы учитываются при установлении тарифов, и при обнаружении недочетов требует устранить необоснованные затраты.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Россиянам сообщили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
2 мая, 02:57
Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
17 мая, 22:08
 
ЭкономикаЖКХРоссияМаксим РешетниковФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала