https://ria.ru/20250701/fas-2026409623.html
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ - РИА Новости, 01.07.2025
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ
ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:35:00+03:00
2025-07-01T00:35:00+03:00
2025-07-01T03:31:00+03:00
экономика
жкх
россия
максим решетников
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве."В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", — говорится в заявлении службы. Речь идет о плановой индексации тарифов на ЖКУ, намеченную на 1 июля. В среднем по России они станут выше на 11,9 процента.В антимонопольной службе напомнили, что это нужно для стабильной работы ЖКХ и качества ЖКУ, а также для обновления инфраструктуры.Как пояснили в ведомстве, индекс в каждом муниципальном образовании принимается по решению глав регионов, но на основе федеральных параметров. ФАС при этом следит, какие расходы учитываются при установлении тарифов, и при обнаружении недочетов требует устранить необоснованные затраты.Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.
https://ria.ru/20250701/gaz-2026407220.html
https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html
https://ria.ru/20250517/duma-2017625005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, россия, максим решетников, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Максим Решетников, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве.
«
"В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС
России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", — говорится в заявлении службы.
Речь идет о плановой индексации тарифов на ЖКУ, намеченную на 1 июля. В среднем по России они станут выше на 11,9 процента.
В антимонопольной службе напомнили, что это нужно для стабильной работы ЖКХ и качества ЖКУ, а также для обновления инфраструктуры.
Как пояснили в ведомстве, индекс в каждом муниципальном образовании принимается по решению глав регионов, но на основе федеральных параметров. ФАС при этом следит, какие расходы учитываются при установлении тарифов, и при обнаружении недочетов требует устранить необоснованные затраты.
Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве.
Зампред комитета Госдумы
по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя
, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.