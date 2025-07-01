https://ria.ru/20250701/fas-2026409623.html

ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ

ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ - РИА Новости, 01.07.2025

ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ

ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:35:00+03:00

2025-07-01T00:35:00+03:00

2025-07-01T03:31:00+03:00

экономика

жкх

россия

максим решетников

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/36/497173679_0:147:5616:3306_1920x0_80_0_0_fb9af1d3cf4a2b0314f57fb0c69a4647.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ, сообщили в ведомстве."В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны", — говорится в заявлении службы. Речь идет о плановой индексации тарифов на ЖКУ, намеченную на 1 июля. В среднем по России они станут выше на 11,9 процента.В антимонопольной службе напомнили, что это нужно для стабильной работы ЖКХ и качества ЖКУ, а также для обновления инфраструктуры.Как пояснили в ведомстве, индекс в каждом муниципальном образовании принимается по решению глав регионов, но на основе федеральных параметров. ФАС при этом следит, какие расходы учитываются при установлении тарифов, и при обнаружении недочетов требует устранить необоснованные затраты.Служба сообщила, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, с 2019 по 2024 год темпы их индексации значительно отставали от официальной инфляции.

https://ria.ru/20250701/gaz-2026407220.html

https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html

https://ria.ru/20250517/duma-2017625005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, жкх, россия, максим решетников, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)