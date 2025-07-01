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Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу

Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу - РИА Новости, 01.07.2025

Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в Ярославскую областную думу поправки в закон "Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:48:00+03:00

2025-07-01T21:48:00+03:00

2025-07-01T21:48:00+03:00

ярославская область

общество

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михаил евраев

ярославская областная дума

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в Ярославскую областную думу поправки в закон "Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", сообщает пресс-служба правительства региона. "Более чем на 3 миллиарда рублей в этом году увеличиваем финансирование социальных сфер бюджета. Дополнительные средства пойдут на здравоохранение, ЖКХ, строительство, региональную безопасность и другие отрасли", — приводит пресс-служба слова Евраева. Он добавил, что 2,4 миллиарда рублей направляется в резервный фонд правительства Ярославской области, в том числе с целью поддержки участников СВО и их семей. Согласно поправкам, дополнительно 167,6 миллиона рублей предлагается направить на стимулирующие выплаты врачам и фельдшерам медицинских организаций, оказывающим скорую медицинскую и паллиативную помощь. 86,1 миллиона рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот. Всего на эти цели в 2025 году заложено 608,6 миллиона рублей: 222,7 миллиона рублей – на жилищные сертификаты, 385,9 миллиона рублей – на приобретение жилья. 100 миллионов рублей предназначено на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, капремонт станций холодной воды и приобретение станций очистки воды, 92,7 миллиона рублей – на строительство блочно-модульных газовых котельных. 12,4 миллиона рублей отводится на проведение культурных мероприятий: XXXIII фестиваля искусств "Преображение", "Коган-фестиваля" и ряда других. Поправки губернатора к проекту регионального бюджета на 2025 – 2027 годы рассмотрят на заседании профильного комитета, а затем – на внеочередном заседании думы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума