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Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу - РИА Новости, 01.07.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:48 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/evraev-2026622446.html
Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу
Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу - РИА Новости, 01.07.2025
Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в Ярославскую областную думу поправки в закон "Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:48:00+03:00
2025-07-01T21:48:00+03:00
ярославская область
общество
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михаил евраев
ярославская областная дума
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в Ярославскую областную думу поправки в закон "Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", сообщает пресс-служба правительства региона. "Более чем на 3 миллиарда рублей в этом году увеличиваем финансирование социальных сфер бюджета. Дополнительные средства пойдут на здравоохранение, ЖКХ, строительство, региональную безопасность и другие отрасли", — приводит пресс-служба слова Евраева. Он добавил, что 2,4 миллиарда рублей направляется в резервный фонд правительства Ярославской области, в том числе с целью поддержки участников СВО и их семей. Согласно поправкам, дополнительно 167,6 миллиона рублей предлагается направить на стимулирующие выплаты врачам и фельдшерам медицинских организаций, оказывающим скорую медицинскую и паллиативную помощь. 86,1 миллиона рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот. Всего на эти цели в 2025 году заложено 608,6 миллиона рублей: 222,7 миллиона рублей – на жилищные сертификаты, 385,9 миллиона рублей – на приобретение жилья. 100 миллионов рублей предназначено на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, капремонт станций холодной воды и приобретение станций очистки воды, 92,7 миллиона рублей – на строительство блочно-модульных газовых котельных. 12,4 миллиона рублей отводится на проведение культурных мероприятий: XXXIII фестиваля искусств "Преображение", "Коган-фестиваля" и ряда других. Поправки губернатора к проекту регионального бюджета на 2025 – 2027 годы рассмотрят на заседании профильного комитета, а затем – на внеочередном заседании думы.
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общество, ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума
Евраев внес поправки в региональный бюджет в Ярославскую областную думу

Губернатор Евраев внес изменения в регбюджет в Ярославскую областную думу

© Фото представлено пресс-службой правительства Ярославской областиОбластная дума Ярославской области
Областная дума Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото представлено пресс-службой правительства Ярославской области
Областная дума Ярославской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в Ярославскую областную думу поправки в закон "Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Более чем на 3 миллиарда рублей в этом году увеличиваем финансирование социальных сфер бюджета. Дополнительные средства пойдут на здравоохранение, ЖКХ, строительство, региональную безопасность и другие отрасли", — приводит пресс-служба слова Евраева.
Он добавил, что 2,4 миллиарда рублей направляется в резервный фонд правительства Ярославской области, в том числе с целью поддержки участников СВО и их семей.
Согласно поправкам, дополнительно 167,6 миллиона рублей предлагается направить на стимулирующие выплаты врачам и фельдшерам медицинских организаций, оказывающим скорую медицинскую и паллиативную помощь.
86,1 миллиона рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот. Всего на эти цели в 2025 году заложено 608,6 миллиона рублей: 222,7 миллиона рублей – на жилищные сертификаты, 385,9 миллиона рублей – на приобретение жилья.
100 миллионов рублей предназначено на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, капремонт станций холодной воды и приобретение станций очистки воды, 92,7 миллиона рублей – на строительство блочно-модульных газовых котельных.
12,4 миллиона рублей отводится на проведение культурных мероприятий: XXXIII фестиваля искусств "Преображение", "Коган-фестиваля" и ряда других.
Поправки губернатора к проекту регионального бюджета на 2025 – 2027 годы рассмотрят на заседании профильного комитета, а затем – на внеочередном заседании думы.
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областная Дума
 
 
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