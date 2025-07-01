ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России
ЕС из-за пошлин может лишиться четверти месячного импорта удобрений из РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции в Пермском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за повышения пошлин на российские удобрения может лишиться около четверти месячного импорта этой продукции, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
С 1 июля ЕС в дополнение к действующей пошлине в размере 6,5 процента вводит специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные.
Несмотря на новые пошлины, стоимость импорта российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. Так, в апреле Марокко, главный конкурент Москвы в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этого товара за 578 евро, а Египет, основной поставщик азотных удобрений в Евросоюз, — за 394. При этом российская продукция после увеличения тарифов может обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно.
Таким образом, если страны союза сохранят объем закупок у России, то стоимость импорта вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона — для смешанных.
Патрушев озвучил прогноз по ценам на удобрения
30 мая, 13:32