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ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России - РИА Новости, 01.07.2025
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05:46 01.07.2025 (обновлено: 12:40 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/es-2026427729.html
ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России
ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России - РИА Новости, 01.07.2025
ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России
Евросоюз из-за повышения пошлин на российские удобрения может лишиться около четверти месячного импорта этой продукции, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:46:00+03:00
2025-07-01T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за повышения пошлин на российские удобрения может лишиться около четверти месячного импорта этой продукции, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные.Несмотря на новые пошлины, стоимость импорта российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. Так, в апреле Марокко, главный конкурент Москвы в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этого товара за 578 евро, а Египет, основной поставщик азотных удобрений в Евросоюз, — за 394. При этом российская продукция после увеличения тарифов может обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно.Таким образом, если страны союза сохранят объем закупок у России, то стоимость импорта вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона — для смешанных.В то же время члены Евросоюза не являются крупными покупателями для России. Основными импортерами ее удобрений в прошлом году стали Бразилия, Индия и Китай. В десятке фигурировала лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские.
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россия, марокко, египет, евросоюз, евростат, в мире
Россия, Марокко, Египет, Евросоюз, Евростат, В мире
ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России

ЕС из-за пошлин может лишиться четверти месячного импорта удобрений из РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции в Пермском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за повышения пошлин на российские удобрения может лишиться около четверти месячного импорта этой продукции, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

С 1 июля ЕС в дополнение к действующей пошлине в размере 6,5 процента вводит специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.

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Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные.
Несмотря на новые пошлины, стоимость импорта российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. Так, в апреле Марокко, главный конкурент Москвы в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этого товара за 578 евро, а Египет, основной поставщик азотных удобрений в Евросоюз, — за 394. При этом российская продукция после увеличения тарифов может обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно.
Таким образом, если страны союза сохранят объем закупок у России, то стоимость импорта вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона — для смешанных.
В то же время члены Евросоюза не являются крупными покупателями для России. Основными импортерами ее удобрений в прошлом году стали Бразилия, Индия и Китай. В десятке фигурировала лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские.
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