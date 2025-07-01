https://ria.ru/20250701/es-2026427729.html

ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России

ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России - РИА Новости, 01.07.2025

ЕС может лишиться четверти импорта удобрений из-за пошлин против России

Евросоюз из-за повышения пошлин на российские удобрения может лишиться около четверти месячного импорта этой продукции, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:46:00+03:00

2025-07-01T05:46:00+03:00

2025-07-01T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за повышения пошлин на российские удобрения может лишиться около четверти месячного импорта этой продукции, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные.Несмотря на новые пошлины, стоимость импорта российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. Так, в апреле Марокко, главный конкурент Москвы в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этого товара за 578 евро, а Египет, основной поставщик азотных удобрений в Евросоюз, — за 394. При этом российская продукция после увеличения тарифов может обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно.Таким образом, если страны союза сохранят объем закупок у России, то стоимость импорта вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона — для смешанных.В то же время члены Евросоюза не являются крупными покупателями для России. Основными импортерами ее удобрений в прошлом году стали Бразилия, Индия и Китай. В десятке фигурировала лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские.

https://ria.ru/20250617/poshliny-2023246614.html

https://ria.ru/20250530/patrushev-2019961052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, марокко, египет, евросоюз, евростат, в мире