https://ria.ru/20250701/efimov-2026405536.html

Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации

Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации - РИА Новости, 01.07.2025

Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации

Около 21,5 тысячи человек, проживающих на западе Москвы, переедут в новые дома в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:12:00+03:00

2025-07-01T09:12:00+03:00

2025-07-01T09:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 21,5 тысячи человек, проживающих на западе Москвы, переедут в новые дома в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Программа реновации в Западном административном округе идет с 2018 года."Тогда предложения равнозначных квартир в новостройках получили около 1,1 тысячи жителей одного дома в районе Проспект Вернадского и четырех – в Можайском. За это время в Западном административном округе документы на комфортное жилье оформили почти 21,5 тысячи москвичей из 160 старых зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В итоге для участников программы реновации был построен 41 дом, уточнил замглавы города.В частности, 4,5 тысячи москвичей получили квартиры в Фили-Давыдкове и Очаково-Матвеевском, около 4,3 тысячи - в Можайском районе, свыше 3,1 тысячи - на Проспекте Вернадского, отмечается в сообщении градкомплекса.Всего в рамках реновации в ЗАО из 548 старых домов должны переехать 104 тысячи граждан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году город предоставил жилье по реновации 18 тысячам человек.

москва

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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)