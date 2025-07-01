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Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации
Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации - РИА Новости, 01.07.2025
Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации
Около 21,5 тысячи человек, проживающих на западе Москвы, переедут в новые дома в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:12:00+03:00
2025-07-01T09:12:00+03:00
2025-07-01T09:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 21,5 тысячи человек, проживающих на западе Москвы, переедут в новые дома в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Программа реновации в Западном административном округе идет с 2018 года."Тогда предложения равнозначных квартир в новостройках получили около 1,1 тысячи жителей одного дома в районе Проспект Вернадского и четырех – в Можайском. За это время в Западном административном округе документы на комфортное жилье оформили почти 21,5 тысячи москвичей из 160 старых зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В итоге для участников программы реновации был построен 41 дом, уточнил замглавы города.В частности, 4,5 тысячи москвичей получили квартиры в Фили-Давыдкове и Очаково-Матвеевском, около 4,3 тысячи - в Можайском районе, свыше 3,1 тысячи - на Проспекте Вернадского, отмечается в сообщении градкомплекса.Всего в рамках реновации в ЗАО из 548 старых домов должны переехать 104 тысячи граждан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году город предоставил жилье по реновации 18 тысячам человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации
Ефимов: на западе Москвы более 21 тысячи человек получили квартиры по реновации
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 21,5 тысячи человек, проживающих на западе Москвы, переедут в новые дома в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Программа реновации в Западном административном округе идет с 2018 года.
"Тогда предложения равнозначных квартир в новостройках получили около 1,1 тысячи жителей одного дома в районе Проспект Вернадского и четырех – в Можайском. За это время в Западном административном округе документы на комфортное жилье оформили почти 21,5 тысячи москвичей из 160 старых зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В итоге для участников программы реновации был построен 41 дом, уточнил замглавы города.
В частности, 4,5 тысячи москвичей получили квартиры в Фили-Давыдкове и Очаково-Матвеевском, около 4,3 тысячи - в Можайском районе, свыше 3,1 тысячи - на Проспекте Вернадского, отмечается в сообщении градкомплекса.
Всего в рамках реновации в ЗАО из 548 старых домов должны переехать 104 тысячи граждан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году город предоставил жилье по реновации 18 тысячам человек.