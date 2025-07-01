https://ria.ru/20250701/dud-2026532491.html

Следствие готовится объявить блогера Дудя* в розыск

Следствие готовится объявить блогера Дудя* в розыск - РИА Новости, 01.07.2025

Следствие готовится объявить блогера Дудя* в розыск

Следствие рассматривает вопрос об объявлении блогера Юрия Дудя* в розыск, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:10:00+03:00

2025-07-01T15:10:00+03:00

2025-07-01T15:39:00+03:00

россия

юрий дудь*

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следствие рассматривает вопрос об объявлении блогера Юрия Дудя* в розыск, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.В СК РФ во вторник подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против блогера-иноагента Юрия Дудя* за неисполнении обязанностей иностранного агента в РФ."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя* в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.В понедельник прокуратура Москвы потребовала завести на Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжал распространять материалы без должной маркировки, отметило ведомство. Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что дело уже возбуждено.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможны штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы - до 480 часов, исправительные работы - до двух лет.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250513/mizulina-2016655812.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юрий дудь*, следственный комитет россии (ск рф), москва