https://ria.ru/20250701/dtp-2026437602.html
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Алтае
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Алтае - РИА Новости, 01.07.2025
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Алтае
Двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжёлом... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:11:00+03:00
2025-07-01T08:11:00+03:00
2025-07-01T08:13:00+03:00
происшествия
алтайский край
шипуновский район
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БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."В настоящее время четыре пострадавших в ДТП в Шипуновском районе находятся на лечении в медицинских организациях Алтайского края. Дети после оказании экстренной медпомощи и стабилизации состояния переведены из Алейска в Барнаул в Больницу скорой медицинской помощи. Оба ребенка находятся в реанимации на аппарате ИВЛ, врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении.Отмечается, что ещё двое пострадавших, мужчина и женщина, продолжают лечение в Алейской центральной районной больнице."Мужчина переведен в отделение травматологии, женщина после проведения операции находится в реанимации, состояние пациентов остается стабильно тяжелым. Пациенты получают все необходимое лечение, по тактике их ведения проводятся консультации при участии ведущих специалистов края", - отмечают в минздраве.Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе столкнулись два легковых автомобиля, погибли шесть человек, трое из них - дети. Четверо пострадали.
https://ria.ru/20250630/dtp-2026390809.html
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, шипуновский район
Происшествия, Алтайский край, Шипуновский район
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Алтае
Минздрав: пострадавшие в крупном ДТП на Алтае дети находятся в реанимации на ИВЛ
БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Алтайском крае, находятся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"В настоящее время четыре пострадавших в ДТП в Шипуновском районе
находятся на лечении в медицинских организациях Алтайского края
. Дети после оказании экстренной медпомощи и стабилизации состояния переведены из Алейска
в Барнаул
в Больницу скорой медицинской помощи. Оба ребенка находятся в реанимации на аппарате ИВЛ, врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё двое пострадавших, мужчина и женщина, продолжают лечение в Алейской центральной районной больнице.
"Мужчина переведен в отделение травматологии, женщина после проведения операции находится в реанимации, состояние пациентов остается стабильно тяжелым. Пациенты получают все необходимое лечение, по тактике их ведения проводятся консультации при участии ведущих специалистов края", - отмечают в минздраве.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе столкнулись два легковых автомобиля, погибли шесть человек, трое из них - дети. Четверо пострадали.