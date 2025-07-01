В Белгородской области сбили 30 украинских дронов за сутки
Гладков: над Белгородской областью сбили около 30 БПЛА ВСУ за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Около 30 украинских дронов были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и зафиксированы атаки 56 беспилотниками, из них сбиты 29 дронов. Различные повреждения выявлены в 4 частных домовладениях, двух предприятиях, трех социальных объектах и 10 транспортных средствах.
"В Ракитянском районе на участке автодороги Илёк-Кошары - Святославка в результате атаки беспилотника на движущийся легковой автомобиль ранен мужчина… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино подвергся двум обстрелам и атаке беспилотника… В результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены две женщины... Кроме того, за день над округом подавлен 21 беспилотник", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам нанесены удары 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты системой ПВО. В Валуйском округе четыре населенных пункта атакованы 6 беспилотниками, 4 из которых сбиты. В Грайворонском округе город Грайворон и 4 села подверглись обстрелам 16 боеприпасами и атакам 4 дронов. Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 46 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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