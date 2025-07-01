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Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.07.2025
Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших в результате обстрела в понедельник украинскими войсками Донецка увеличилось до трех - стало известно о ранении еще одного мужчины, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:29:00+03:00
2025-07-01T10:29:00+03:00
2025-07-01T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела в понедельник украинскими войсками Донецка увеличилось до трех - стало известно о ранении еще одного мужчины, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, вследствие вчерашнего обстрела Донецка украинскими националистами ранения получил мужчина 1988 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, уточнив, что он проходит амбулаторное лечение. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что в понедельник в результате атаки ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, ранения получили мужчина и парень-подросток. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что ранены мужчина 1980 года рождения и подросток 2007 года рождения. Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех пострадавших из-за обстрела ВСУ