https://ria.ru/20250701/donetsk-2026460048.html

Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех

Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.07.2025

Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех

Число пострадавших в результате обстрела в понедельник украинскими войсками Донецка увеличилось до трех - стало известно о ранении еще одного мужчины, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:29:00+03:00

2025-07-01T10:29:00+03:00

2025-07-01T10:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

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вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела в понедельник украинскими войсками Донецка увеличилось до трех - стало известно о ранении еще одного мужчины, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, вследствие вчерашнего обстрела Донецка украинскими националистами ранения получил мужчина 1988 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, уточнив, что он проходит амбулаторное лечение. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что в понедельник в результате атаки ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, ранения получили мужчина и парень-подросток. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что ранены мужчина 1980 года рождения и подросток 2007 года рождения. Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.

https://ria.ru/20250630/udar-2026335971.html

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донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, происшествия