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Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/donetsk-2026460048.html
Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 01.07.2025
Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших в результате обстрела в понедельник украинскими войсками Донецка увеличилось до трех - стало известно о ранении еще одного мужчины, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:29:00+03:00
2025-07-01T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела в понедельник украинскими войсками Донецка увеличилось до трех - стало известно о ранении еще одного мужчины, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, вследствие вчерашнего обстрела Донецка украинскими националистами ранения получил мужчина 1988 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, уточнив, что он проходит амбулаторное лечение. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что в понедельник в результате атаки ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, ранения получили мужчина и парень-подросток. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что ранены мужчина 1980 года рождения и подросток 2007 года рождения. Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.
https://ria.ru/20250630/udar-2026335971.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстрела Донецка увеличилось до трех

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех пострадавших из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВСУ нанесли удар по центру Донецка
ВСУ нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
ВСУ нанесли удар по центру Донецка
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела в понедельник украинскими войсками Донецка увеличилось до трех - стало известно о ранении еще одного мужчины, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, вследствие вчерашнего обстрела Донецка украинскими националистами ранения получил мужчина 1988 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, уточнив, что он проходит амбулаторное лечение.
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Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что в понедельник в результате атаки ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, ранения получили мужчина и парень-подросток.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что ранены мужчина 1980 года рождения и подросток 2007 года рождения.
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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