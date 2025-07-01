https://ria.ru/20250701/donetsk-2026412260.html

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 01.07.2025

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

РИА Новости публикует кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:05:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле погиб один житель, еще трое, включая подростка, ранены.Пострадали торговые павильоны рынка “Сокол”, центральный универмаг и банк. Помимо этого, в центре города возник пожар.Гражданская инфраструктура приграничных российских территорий систематически оказывается под ударами украинских беспилотников, а Донбасс уже больше десяти лет живет под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250701/bespilotniki-2026410215.html

донецк

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ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке 2025-07-01T01:05 true PT0M21S

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в мире, донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины