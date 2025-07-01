https://ria.ru/20250701/donetsk-2026412260.html
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 01.07.2025
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка
РИА Новости публикует кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:05:00+03:00
2025-07-01T01:05:00+03:00
2025-07-01T01:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле погиб один житель, еще трое, включая подростка, ранены.Пострадали торговые павильоны рынка “Сокол”, центральный универмаг и банк. Помимо этого, в центре города возник пожар.Гражданская инфраструктура приграничных российских территорий систематически оказывается под ударами украинских беспилотников, а Донбасс уже больше десяти лет живет под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.
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ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке
ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке
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РИА Новости
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в мире, донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины