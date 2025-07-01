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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/donetsk-2026412260.html
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 01.07.2025
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка
РИА Новости публикует кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:05:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле погиб один житель, еще трое, включая подростка, ранены.Пострадали торговые павильоны рынка “Сокол”, центральный универмаг и банк. Помимо этого, в центре города возник пожар.Гражданская инфраструктура приграничных российских территорий систематически оказывается под ударами украинских беспилотников, а Донбасс уже больше десяти лет живет под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.
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донецк
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ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке
ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке
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в мире, донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле погиб один житель, еще трое, включая подростка, ранены.
Пострадали торговые павильоны рынка “Сокол”, центральный универмаг и банк. Помимо этого, в центре города возник пожар.
Гражданская инфраструктура приграничных российских территорий систематически оказывается под ударами украинских беспилотников, а Донбасс уже больше десяти лет живет под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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