https://ria.ru/20250701/donetsk-2026406722.html
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 01.07.2025
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:01:00+03:00
2025-07-01T00:01:00+03:00
2025-07-01T00:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Звук взрыва был слышен как в центре города, так и в северной его части. Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина. Украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам и мирным районам российских регионов. Донецк подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года.
https://ria.ru/20250630/donetsk-2026405987.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв, он был слышен в центре города