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В небе над Донецком прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/donetsk-2026406722.html
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 01.07.2025
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:01:00+03:00
2025-07-01T00:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Звук взрыва был слышен как в центре города, так и в северной его части. Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина. Украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам и мирным районам российских регионов. Донецк подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года.
https://ria.ru/20250630/donetsk-2026405987.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Дарья Буймова
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В небе над Донецком прогремел еще один взрыв

В небе над Донецком прогремел еще один взрыв, он был слышен в центре города

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
Звук взрыва был слышен как в центре города, так и в северной его части.
Последствия атаки ВСУ на Ворошиловский район Донецка - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
При ударе ВСУ по Донецку погиб человек
Вчера, 23:47
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.
Украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам и мирным районам российских регионов. Донецк подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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