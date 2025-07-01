https://ria.ru/20250701/donetsk-2026406722.html

В небе над Донецком прогремел еще один взрыв

В небе над Донецком прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 01.07.2025

В небе над Донецком прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:01:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Звук взрыва был слышен как в центре города, так и в северной его части. Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина. Украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам и мирным районам российских регионов. Донецк подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года.

https://ria.ru/20250630/donetsk-2026405987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, вооруженные силы украины, происшествия