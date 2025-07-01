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Экономист объяснил, где можно купить доллары выгоднее, чем в банке

Экономист объяснил, где можно купить доллары выгоднее, чем в банке - РИА Новости, 01.07.2025

Экономист объяснил, где можно купить доллары выгоднее, чем в банке

Покупка валюты возможна в банке или на бирже, если у вас есть брокерский счет. Какой вариант выгоднее, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:15:00+03:00

2025-07-01T03:15:00+03:00

2025-07-01T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Покупка валюты возможна в банке или на бирже, если у вас есть брокерский счет. Какой вариант выгоднее, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его словам, в обоих случаях возможна покупка как наличной, так и безналичной валюты. Обычно курс на бирже выгоднее, он близок к рыночному, тогда как банк накручивает свою маржу. Кроме того, у брокеров не бывает дефицита валюты.Но покупка на бирже возможна лишь через посредников. Необходимо выбрать брокерскую контору и изучить условия сделки. У многих есть ограничения на сроки вывода средств без комиссии или установлен минимальный объем сделки."Если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов, то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника", — предупредил Гиринский.

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общество, андрей гиринский, рудн, россия, доллар, рубль, деньги