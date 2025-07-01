Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/dengi-2026567977.html
Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни
Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни - РИА Новости, 01.07.2025
Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни
Россиянам для нормальной жизни требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц, говорится в выпуске "Барометра экономического поведения домохозяйств в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:44:00+03:00
2025-07-01T16:44:00+03:00
высшая школа экономики (вшэ)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001757770_0:123:2190:1355_1920x0_80_0_0_b7e1c3db53f40e27cecf1eaef4ef7664.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россиянам для нормальной жизни требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц, говорится в выпуске "Барометра экономического поведения домохозяйств в России" НИУ ВШЭ."Осенью 2024 года россияне в среднем считали, что для "нормальной" жизни нужен доход в размере 81 тысячи рублей", — говорится в исследовании.Уточняется, что с осени 2023 года эта сумма выросла на 14 процентов. При этом авторы работы назвали динамику представлений о нормальном доходе неоднородной. По данным опроса, больше всего средний размер нормального дохода вырос за год у семей с высоким потребительским статусом и у семей с детьми до 18 лет.В материале также отмечается, что доля респондентов, указывающих на увеличение личных доходов с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, выросла на треть.
https://ria.ru/20250618/perevody-2023565603.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001757770_111:0:2080:1477_1920x0_80_0_0_5c93a5523b423aa817b770ab1a7beae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
высшая школа экономики (вшэ), общество
Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество
Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни

ВШЭ: россиянам для нормальной жизни нужен доход в 81 тыс руб на человека в месяц

© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает из кошелька деньги
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает из кошелька деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россиянам для нормальной жизни требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц, говорится в выпуске "Барометра экономического поведения домохозяйств в России" НИУ ВШЭ.
"Осенью 2024 года россияне в среднем считали, что для "нормальной" жизни нужен доход в размере 81 тысячи рублей", — говорится в исследовании.
Уточняется, что с осени 2023 года эта сумма выросла на 14 процентов. При этом авторы работы назвали динамику представлений о нормальном доходе неоднородной. По данным опроса, больше всего средний размер нормального дохода вырос за год у семей с высоким потребительским статусом и у семей с детьми до 18 лет.
В материале также отмечается, что доля респондентов, указывающих на увеличение личных доходов с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, выросла на треть.
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Сенатор рассказала, в каких случаях могут ограничить мелкие переводы
18 июня, 13:28
 
Высшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала