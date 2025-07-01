https://ria.ru/20250701/dengi-2026567977.html

Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни

Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни - РИА Новости, 01.07.2025

Россияне рассказали, какая сумма в месяц им требуется для нормальной жизни

Россиянам для нормальной жизни требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц, говорится в выпуске "Барометра экономического поведения домохозяйств в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:44:00+03:00

2025-07-01T16:44:00+03:00

2025-07-01T16:44:00+03:00

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россиянам для нормальной жизни требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц, говорится в выпуске "Барометра экономического поведения домохозяйств в России" НИУ ВШЭ."Осенью 2024 года россияне в среднем считали, что для "нормальной" жизни нужен доход в размере 81 тысячи рублей", — говорится в исследовании.Уточняется, что с осени 2023 года эта сумма выросла на 14 процентов. При этом авторы работы назвали динамику представлений о нормальном доходе неоднородной. По данным опроса, больше всего средний размер нормального дохода вырос за год у семей с высоким потребительским статусом и у семей с детьми до 18 лет.В материале также отмечается, что доля респондентов, указывающих на увеличение личных доходов с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, выросла на треть.

https://ria.ru/20250618/perevody-2023565603.html

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2025

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высшая школа экономики (вшэ), общество