https://ria.ru/20250701/delo-2026530842.html

Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат

Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.07.2025

Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат

Дело о теракте в "Крокус сити холле", направленное в суд для рассмотрения, состоит из 427 томов, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:06:00+03:00

2025-07-01T15:06:00+03:00

2025-07-01T15:06:00+03:00

происшествия

россия

игорь трунов

крокус сити холл

крокус

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дело о теракте в "Крокус сити холле", направленное в суд для рассмотрения, состоит из 427 томов, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших. "Дело состоит из 427 томов", - рассказал собеседник агентства. Ранее Трунов сообщил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу, его направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В суде агентству заявили, что дело ещё не поступило. Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.

https://ria.ru/20250405/pasport-2009559106.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, игорь трунов, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik