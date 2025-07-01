https://ria.ru/20250701/delo-2026530842.html
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.07.2025
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат
Дело о теракте в "Крокус сити холле", направленное в суд для рассмотрения, состоит из 427 томов, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:06:00+03:00
2025-07-01T15:06:00+03:00
2025-07-01T15:06:00+03:00
происшествия
россия
игорь трунов
крокус сити холл
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дело о теракте в "Крокус сити холле", направленное в суд для рассмотрения, состоит из 427 томов, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших. "Дело состоит из 427 томов", - рассказал собеседник агентства. Ранее Трунов сообщил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу, его направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В суде агентству заявили, что дело ещё не поступило. Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.
https://ria.ru/20250405/pasport-2009559106.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, игорь трунов, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Россия, Игорь Трунов, Крокус Сити Холл, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат
Адвокат Трунов: направленное в суд дело о теракте в "Крокусе" содержит 427 томов