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Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.07.2025
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15:06 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/delo-2026530842.html
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.07.2025
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат
Дело о теракте в "Крокус сити холле", направленное в суд для рассмотрения, состоит из 427 томов, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:06:00+03:00
2025-07-01T15:06:00+03:00
происшествия
россия
игорь трунов
крокус сити холл
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дело о теракте в "Крокус сити холле", направленное в суд для рассмотрения, состоит из 427 томов, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших. "Дело состоит из 427 томов", - рассказал собеседник агентства. Ранее Трунов сообщил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу, его направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В суде агентству заявили, что дело ещё не поступило. Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.
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происшествия, россия, игорь трунов, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Россия, Игорь Трунов, Крокус Сити Холл, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Дело о теракте в "Крокусе" состоит из 427 томов, сообщил адвокат

Адвокат Трунов: направленное в суд дело о теракте в "Крокусе" содержит 427 томов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дело о теракте в "Крокус сити холле", направленное в суд для рассмотрения, состоит из 427 томов, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.
«
"Дело состоит из 427 томов", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Трунов сообщил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу, его направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В суде агентству заявили, что дело ещё не поступило.
Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.
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