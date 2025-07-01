https://ria.ru/20250701/delo-2026455334.html

Дело блогера Варламова* направили в суд

Дело блогера Варламова* направили в суд - РИА Новости, 01.07.2025

Дело блогера Варламова* направили в суд

Уголовное дело блогера Ильи Варламова* (признан иноагентом в РФ) о нарушении деятельности иноагентов и фейках о ВС РФ направлено в суд, он заочно арестован,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:10:00+03:00

2025-07-01T10:10:00+03:00

2025-07-01T10:22:00+03:00

россия

происшествия

москва

илья варламов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело блогера Ильи Варламова* (признан иноагентом в РФ) о нарушении деятельности иноагентов и фейках о ВС РФ направлено в суд, он заочно арестован, сообщает столичная прокуратура."Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статье 330.1 УК РФ... и пункту "д" части 2 статье 207.3 УК РФ... Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении Варламова*, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу ", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ходе прокурорской проверки и предварительного расследования установлено, что Илья Варламов*, признанный иноагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Также в ведомстве подчеркнули, что Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ в целях защиты Российской Федерации и ее граждан.В феврале 2025 года прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статья 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса. В отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.* признан иноагентом в РФ

https://ria.ru/20250630/peterburg-2026266255.html

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россия, происшествия, москва, илья варламов