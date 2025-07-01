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На Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку - РИА Новости, 01.07.2025
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10:08 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/delo-2026454912.html
На Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку
На Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку - РИА Новости, 01.07.2025
На Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку
Следователи возбудили дело на руководство детского оздоровительного лагеря "Альбатрос" на Камчатке, где избили девочку-подростка, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 01.07.2025
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело на руководство детского оздоровительного лагеря "Альбатрос" на Камчатке, где избили девочку-подростка, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором запечатлен момент избиения ногами одним из воспитанников лагеря другой девочки, находящейся в этом же учреждении. Отмечается, что побои причинил ребенок якобы из неблагополучной семьи и случилось это еще в начале июня, об этом было доложено руководству учреждения, но никаких ответных мер не последовало. СУСК начало проверку. "Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности и халатности неустановленных должностных лиц из числа руководства детского оздоровительного лагеря и работников органов системы профилактики (ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, неустановленные должностные лица из числа руководства лагеря в июне, несмотря на поступающие жалобы родителей о конфликтах между детьми, не исполнили свои должностные обязанности надлежащим образом, что привело к драке. В результате пострадала 13-летняя девочка. Назначена экспертиза для установления тяжести вреда здоровью несовершеннолетней.
https://ria.ru/20250624/chp-2025193647.html
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происшествия, россия, камчатка, елизово
Происшествия, Россия, Камчатка, Елизово
На Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку

СК возбудил дело на руководство лагеря на Камчатке, где избили девочку-подростка

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело на руководство детского оздоровительного лагеря "Альбатрос" на Камчатке, где избили девочку-подростка, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором запечатлен момент избиения ногами одним из воспитанников лагеря другой девочки, находящейся в этом же учреждении. Отмечается, что побои причинил ребенок якобы из неблагополучной семьи и случилось это еще в начале июня, об этом было доложено руководству учреждения, но никаких ответных мер не последовало. СУСК начало проверку.
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"Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности и халатности неустановленных должностных лиц из числа руководства детского оздоровительного лагеря и работников органов системы профилактики (ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, неустановленные должностные лица из числа руководства лагеря в июне, несмотря на поступающие жалобы родителей о конфликтах между детьми, не исполнили свои должностные обязанности надлежащим образом, что привело к драке. В результате пострадала 13-летняя девочка.
Назначена экспертиза для установления тяжести вреда здоровью несовершеннолетней.
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