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В Суэцком заливе затонула буровая установка - РИА Новости, 01.07.2025
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23:48 01.07.2025
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В Суэцком заливе затонула буровая установка
В Суэцком заливе затонула буровая установка - РИА Новости, 01.07.2025
В Суэцком заливе затонула буровая установка
Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:48:00+03:00
2025-07-01T23:48:00+03:00
в мире
красное море
египет
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КАИР, 1 июл - РИА Новости. Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. "Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы", - говорится в сообщении газеты. По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна, на данный момент удалось спасти 21 члена экипажа, еще шесть считаются пропавшими без вести. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заявило, что получило от египетской нефтяной компании OSOCO сообщение о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.
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в мире, красное море, египет
В мире, Красное море, Египет
В Суэцком заливе затонула буровая установка

В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли

© AP Photo / Sam MadgyВид на Суэцкий канал
Вид на Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Sam Madgy
Вид на Суэцкий канал. Архивное фото
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КАИР, 1 июл - РИА Новости. Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.
"Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна, на данный момент удалось спасти 21 члена экипажа, еще шесть считаются пропавшими без вести.
Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заявило, что получило от египетской нефтяной компании OSOCO сообщение о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.
 
В миреКрасное мореЕгипет
 
 
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