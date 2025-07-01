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В Суэцком заливе затонула буровая установка

В Суэцком заливе затонула буровая установка - РИА Новости, 01.07.2025

В Суэцком заливе затонула буровая установка

Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:48:00+03:00

2025-07-01T23:48:00+03:00

2025-07-01T23:48:00+03:00

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красное море

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КАИР, 1 июл - РИА Новости. Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. "Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы", - говорится в сообщении газеты. По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна, на данный момент удалось спасти 21 члена экипажа, еще шесть считаются пропавшими без вести. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заявило, что получило от египетской нефтяной компании OSOCO сообщение о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в районе Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе.

красное море

египет

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в мире, красное море, египет