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В Омской области тринадцатилетний мальчик умер от отравления
В Омской области тринадцатилетний мальчик умер от отравления - РИА Новости, 01.07.2025
В Омской области тринадцатилетний мальчик умер от отравления
Тринадцатилетний мальчик умер от отравления в Калачинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Омской области. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:44:00+03:00
2025-07-01T16:44:00+03:00
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ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик умер от отравления в Калачинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Следователи выяснили, что 28 июня ребенок вместе с младшим братом почувствовали недомогание, пока находились в гостях у бабушки в Калачинске. 30 июня мальчик умер. "Дети почувствовали недомогание, 30 июня тринадцатилетний мальчик скончался, его пятилетний брат был госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации", – сообщили в пресс-службе. Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что ребенок умер до приезда скорой помощи. Точный диагноз погибшего ребенка неизвестен, назначен ряд исследований. В соцсетях появлялась версия, что ребенок отравился арбузом, но, по информации источника РИА Новости, это не подтвердилось. Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается, следователи устанавливают причины произошедшего. Ход расследования контролирует Калачинская межрайонная прокуратура Омской области.
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происшествия, здоровье - общество, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области тринадцатилетний мальчик умер от отравления
Тринадцатилетний мальчик умер от отравления в Калачинске
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик умер от отравления в Калачинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Следователи выяснили, что 28 июня ребенок вместе с младшим братом почувствовали недомогание, пока находились в гостях у бабушки в Калачинске. 30 июня мальчик умер.
"Дети почувствовали недомогание, 30 июня тринадцатилетний мальчик скончался, его пятилетний брат был госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации", – сообщили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что ребенок умер до приезда скорой помощи. Точный диагноз погибшего ребенка неизвестен, назначен ряд исследований. В соцсетях появлялась версия, что ребенок отравился арбузом, но, по информации источника РИА Новости, это не подтвердилось.
Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается, следователи устанавливают причины произошедшего. Ход расследования контролирует Калачинская межрайонная прокуратура Омской области
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