Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" передумал признавать вину
Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" Бурдин передумал признавать свою вину
Владимир Бурдин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передумал признавать свою вину, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Бурдин сказал, что по просьбе одного из свидетелей из чувства товарищества, пусть даже и ложного, взял чужую вину на себя", – уточнила собеседница агентства.
В инстанции добавили, что сегодня у фигуранта в Верх-Исетском районному суде Екатеринбурга было последнее слово, в среду ему огласят приговор в 9.00 мск.
Ранее гособвинение запросило четыре года колонии общего режима для Бурдина.
Музыкант в ноябре 2024 года был задержан за нападение на человека. Верх-Исетский районный суд 14 ноября того же года отправил в СИЗО 51-летнего Бурдина по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ).
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Потерпевший по делу Бурдина Алексей Кривокорытов заявлял, что не помнит, кто его ударил ножом. По словам потерпевшего, он приехал из Челябинска в Екатеринбург 11 ноября 2024 года на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В квартире уже на тот момент были пять человек, пили водку "все на равных", употребили около семи литров на шестерых. Он уточнял, что удар был один кухонным ножом с черной рукояткой, пришелся он на правый бок, после этого его отвели в ванную промыть рану, вызвали "скорую", полицию. На вопрос обвинения, есть ли у Кривокорытова причины для оговора Бурдина, тот ответил отрицательно, добавив, что тот всегда был хорошим приятелем. В свою очередь один из свидетелей происшествия рассказывал суду, что не видел, как Бурдин взял столовый нож с подоконника, однако помнил, что музыкант держал его в правой руке.
Свою вину бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал в полном объеме, готов выплатить Кривокорытову компенсацию, отмечали ранее в суде, а Бурдин говорил, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. Также он пояснял судье, что в 2017 году привлекался к уголовной ответственности по этой же статье об умышленном причинении тяжкого вреда.
Владимир Бурдин – музыкант, участник первого состава рок-группы "Смысловые галлюцинации", один из ее основателей, после выхода из группы выступал сольно.