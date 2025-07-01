https://ria.ru/20250701/britaniya-2026422165.html

Британская королевская семья откажется от фирменного поезда

Британская королевская семья откажется от фирменного поезда - РИА Новости, 01.07.2025

Британская королевская семья откажется от фирменного поезда

Британская королевская семья откажется от фирменного поезда, он будет выведен из эксплуатации, сообщил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:53:00+03:00

2025-07-01T03:53:00+03:00

2025-07-01T03:54:00+03:00

в мире

великобритания

карл iii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959765480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff35a4b1b437d179f4584a69a2f822c2.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Британская королевская семья откажется от фирменного поезда, он будет выведен из эксплуатации, сообщил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс, его слова приводит телеканал Sky News. "Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества (короля Великобритании Карла III - ред.)", - приводит телеканал слова Чалмерса. Телеканал со ссылкой на Чалмерса отметил, что королевский двор стремится к дисциплине и дальновидности в распределении финансирования, а расходы на содержание поезда слишком высоки. Sky News со ссылкой на ежегодный королевский отчет отмечает, что вместо поезда, когда тот прекратит свою работу в 2027 году, будут использоваться два новых вертолета.

https://ria.ru/20250119/mi-5-1994052730.html

https://ria.ru/20250624/uilyam-2024985723.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, карл iii