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Британская королевская семья откажется от фирменного поезда
Британская королевская семья откажется от фирменного поезда - РИА Новости, 01.07.2025
Британская королевская семья откажется от фирменного поезда
Британская королевская семья откажется от фирменного поезда, он будет выведен из эксплуатации, сообщил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:53:00+03:00
2025-07-01T03:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Британская королевская семья откажется от фирменного поезда, он будет выведен из эксплуатации, сообщил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс, его слова приводит телеканал Sky News. "Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества (короля Великобритании Карла III - ред.)", - приводит телеканал слова Чалмерса. Телеканал со ссылкой на Чалмерса отметил, что королевский двор стремится к дисциплине и дальновидности в распределении финансирования, а расходы на содержание поезда слишком высоки. Sky News со ссылкой на ежегодный королевский отчет отмечает, что вместо поезда, когда тот прекратит свою работу в 2027 году, будут использоваться два новых вертолета.
https://ria.ru/20250119/mi-5-1994052730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, карл iii
В мире, Великобритания, Карл III
Британская королевская семья откажется от фирменного поезда
Спецпоезд британской королевской семьи выведут из эксплуатации к 2027 году