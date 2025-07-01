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Жителя Приангарья, сбивавшего дроны ВСУ, наградили перед отправкой в армию - РИА Новости, 01.07.2025
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22:46 01.07.2025 (обновлено: 23:00 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/bpla-2026627618.html
Жителя Приангарья, сбивавшего дроны ВСУ, наградили перед отправкой в армию
Жителя Приангарья, сбивавшего дроны ВСУ, наградили перед отправкой в армию - РИА Новости, 01.07.2025
Жителя Приангарья, сбивавшего дроны ВСУ, наградили перед отправкой в армию
Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову, который сбивал вражеские дроны над военным аэродромом в Иркутской области, на призывном пункте вручили нагрудный знак... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:46:00+03:00
2025-07-01T23:00:00+03:00
усолье-сибирское
иркутская область
сергей миронов
происшествия
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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову, который сбивал вражеские дроны над военным аэродромом в Иркутской области, на призывном пункте вручили нагрудный знак "Команда Путина", сообщило региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале. "Наше дело – жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ. Такие слова сказал Сергей Миронов из Усолья-Сибирского, когда на призывной пункт под Иркутском приехали представители Народного фронта. Ему вручили знак "Команда Путина". На торжественном мероприятии присутствовать не смог – отправился служить в армию", - говорится в сообщении. Как отмечает реготделение Народного фронта, 1 июня, когда вражеские БПЛА атаковали военный аэродром, Сергей чинил забор у родственников своей девушки. Когда увидел беспилотники и услышал взрывы, понял, что случилась беда. Вместе с жителями села встал на защиту. "Эта история не выдуманная, о героях, которые рядом. Простые люди, которых никто не учил и не готовил. Но они камнями и палками, охотничьими ружьями сбили высокотехнологичное оружие противника. Защитили семьи и дома", - отмечается в сообщении. Всего Народный фронт наградил за самоотверженность и сплоченность 28 человек. По данным реготделения, Миронову 21 год, он окончил колледж по специальности механик промышленного оборудования. К срочной службе в армии готовился, занимался спортом.
https://ria.ru/20250622/shejk-2024582908.html
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Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову, который сбивал вражеские дроны над военным аэродромом в Иркутской области, на призывном пункте вручили нагрудный знак "Команда Путина", сообщило региональное отделение Народного фронта
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усолье-сибирское, иркутская область, сергей миронов, происшествия
Усолье-Сибирское, Иркутская область, Сергей Миронов, Происшествия
Жителя Приангарья, сбивавшего дроны ВСУ, наградили перед отправкой в армию

Жителю Усолья-Сибирского, сбившему беспилотники, вручили знак "Команда Путина"

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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову, который сбивал вражеские дроны над военным аэродромом в Иркутской области, на призывном пункте вручили нагрудный знак "Команда Путина", сообщило региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале.
"Наше дело – жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ. Такие слова сказал Сергей Миронов из Усолья-Сибирского, когда на призывной пункт под Иркутском приехали представители Народного фронта. Ему вручили знак "Команда Путина". На торжественном мероприятии присутствовать не смог – отправился служить в армию", - говорится в сообщении.
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Как отмечает реготделение Народного фронта, 1 июня, когда вражеские БПЛА атаковали военный аэродром, Сергей чинил забор у родственников своей девушки. Когда увидел беспилотники и услышал взрывы, понял, что случилась беда. Вместе с жителями села встал на защиту.
"Эта история не выдуманная, о героях, которые рядом. Простые люди, которых никто не учил и не готовил. Но они камнями и палками, охотничьими ружьями сбили высокотехнологичное оружие противника. Защитили семьи и дома", - отмечается в сообщении.
Всего Народный фронт наградил за самоотверженность и сплоченность 28 человек.
По данным реготделения, Миронову 21 год, он окончил колледж по специальности механик промышленного оборудования. К срочной службе в армии готовился, занимался спортом.
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