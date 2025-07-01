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Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 01.07.2025 (обновлено: 08:27 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/bpla-2026432991.html
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией - РИА Новости, 01.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:40:00+03:00
2025-07-01T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
республика крым
ростовская область
беспилотники
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html
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россия
республика крым
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, республика крым, ростовская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Ростовская область, Беспилотники

Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабочее место командира расчета войск ПВО
Рабочее место командира расчета войск ПВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Рабочее место командира расчета войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
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Военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымРостовская областьБеспилотники
 
 
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