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Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией - РИА Новости, 01.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:40:00+03:00
2025-07-01T07:40:00+03:00
2025-07-01T08:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Ростовская область, Беспилотники