https://ria.ru/20250701/bpla-2026432991.html

Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией

Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией - РИА Новости, 01.07.2025

Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией

Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:40:00+03:00

2025-07-01T07:40:00+03:00

2025-07-01T08:27:00+03:00

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безопасность

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, республика крым, ростовская область, беспилотники