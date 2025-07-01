https://ria.ru/20250701/bhfr-2026410488.html

Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу

Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу - РИА Новости, 01.07.2025

Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу

Международный аэропорт в городе Киркук на севере Ирака в понедельник ночью подвергся обстрелу, один человек легко пострадал, говорится в сообщении администрации РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:46:00+03:00

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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Международный аэропорт в городе Киркук на севере Ирака в понедельник ночью подвергся обстрелу, один человек легко пострадал, говорится в сообщении администрации аэропорта, переданном новостным агентством Shafaq News. "Три снаряда неизвестного происхождения упали на территорию аэропорта, в результате чего один человек получил легкие ранения. Сооружения аэропорта и взлетная полоса не пострадали, изменений в расписании рейсов нет, аэропорт продолжает работать в обычном режиме", - отмечается в сообщении. Администрация аэропорта указала, что "два снаряда упали на сторону аэропорта, где размещается военная база, а третий — на гражданскую сторону, вызвав небольшой пожар, который был потушен". Как сообщил источник в силах безопасности агентству, снаряды были выпущены из современной установки "Град".

https://ria.ru/20250623/baza-2024943839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киркук (мухафаза), ирак