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Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу - РИА Новости, 01.07.2025
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00:46 01.07.2025
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Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу
Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу - РИА Новости, 01.07.2025
Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу
Международный аэропорт в городе Киркук на севере Ирака в понедельник ночью подвергся обстрелу, один человек легко пострадал, говорится в сообщении администрации РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:46:00+03:00
2025-07-01T00:46:00+03:00
в мире
киркук (мухафаза)
ирак
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Международный аэропорт в городе Киркук на севере Ирака в понедельник ночью подвергся обстрелу, один человек легко пострадал, говорится в сообщении администрации аэропорта, переданном новостным агентством Shafaq News. "Три снаряда неизвестного происхождения упали на территорию аэропорта, в результате чего один человек получил легкие ранения. Сооружения аэропорта и взлетная полоса не пострадали, изменений в расписании рейсов нет, аэропорт продолжает работать в обычном режиме", - отмечается в сообщении. Администрация аэропорта указала, что "два снаряда упали на сторону аэропорта, где размещается военная база, а третий — на гражданскую сторону, вызвав небольшой пожар, который был потушен". Как сообщил источник в силах безопасности агентству, снаряды были выпущены из современной установки "Град".
https://ria.ru/20250623/baza-2024943839.html
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киркук (мухафаза)
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в мире, киркук (мухафаза), ирак
В мире, Киркук (мухафаза), Ирак
Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу

Аэропорт Киркука в Ираке подвергся обстрелу, один человек легко пострадал

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Международный аэропорт в городе Киркук на севере Ирака в понедельник ночью подвергся обстрелу, один человек легко пострадал, говорится в сообщении администрации аэропорта, переданном новостным агентством Shafaq News.
"Три снаряда неизвестного происхождения упали на территорию аэропорта, в результате чего один человек получил легкие ранения. Сооружения аэропорта и взлетная полоса не пострадали, изменений в расписании рейсов нет, аэропорт продолжает работать в обычном режиме", - отмечается в сообщении.
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Администрация аэропорта указала, что "два снаряда упали на сторону аэропорта, где размещается военная база, а третий — на гражданскую сторону, вызвав небольшой пожар, который был потушен".
Как сообщил источник в силах безопасности агентству, снаряды были выпущены из современной установки "Град".
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