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Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу
Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу - РИА Новости, 01.07.2025
Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу
Международный аэропорт в городе Киркук на севере Ирака в понедельник ночью подвергся обстрелу, один человек легко пострадал, говорится в сообщении администрации РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:46:00+03:00
2025-07-01T00:46:00+03:00
2025-07-01T00:46:00+03:00
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Международный аэропорт в городе Киркук на севере Ирака в понедельник ночью подвергся обстрелу, один человек легко пострадал, говорится в сообщении администрации аэропорта, переданном новостным агентством Shafaq News. "Три снаряда неизвестного происхождения упали на территорию аэропорта, в результате чего один человек получил легкие ранения. Сооружения аэропорта и взлетная полоса не пострадали, изменений в расписании рейсов нет, аэропорт продолжает работать в обычном режиме", - отмечается в сообщении. Администрация аэропорта указала, что "два снаряда упали на сторону аэропорта, где размещается военная база, а третий — на гражданскую сторону, вызвав небольшой пожар, который был потушен". Как сообщил источник в силах безопасности агентству, снаряды были выпущены из современной установки "Град".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киркук (мухафаза), ирак
В мире, Киркук (мухафаза), Ирак
Аэропорт на севере Ирака подвергся обстрелу
Аэропорт Киркука в Ираке подвергся обстрелу, один человек легко пострадал