https://ria.ru/20250701/bespilotniki-2026410215.html
В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов
В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов - РИА Новости, 01.07.2025
В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов
Массовый пролет дронов ВСУ зафиксирован в ЛНР, только над Луганском - не менее 20 БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:41:00+03:00
2025-07-01T00:41:00+03:00
2025-07-01T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
красный луч
луганск
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Массовый пролет дронов ВСУ зафиксирован в ЛНР, только над Луганском - не менее 20 БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Ранее правительство региона сообщило о работе ПВО в Луганске. Корреспонденты РИА Новости сообщали о возгорании в одном из районов города после атаки БПЛА."Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ", - говорится в сообщении правительства ЛНР.Сообщается, что режим осторожности следует соблюдать в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Информация о повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
красный луч
луганск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА
Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-01T00:41
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PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, красный луч, луганск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красный Луч, Луганск
В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов
В ЛНР зафиксировали пролет дронов, над Луганском заметили не менее 20 БПЛА