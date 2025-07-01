https://ria.ru/20250701/bespilotniki-2026410215.html

В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов

В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов - РИА Новости, 01.07.2025

В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов

Массовый пролет дронов ВСУ зафиксирован в ЛНР, только над Луганском - не менее 20 БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

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2025-07-01T00:41:00+03:00

2025-07-01T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

красный луч

луганск

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Массовый пролет дронов ВСУ зафиксирован в ЛНР, только над Луганском - не менее 20 БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Ранее правительство региона сообщило о работе ПВО в Луганске. Корреспонденты РИА Новости сообщали о возгорании в одном из районов города после атаки БПЛА."Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ", - говорится в сообщении правительства ЛНР.Сообщается, что режим осторожности следует соблюдать в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Информация о повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

красный луч

луганск

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-01T00:41 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, красный луч, луганск