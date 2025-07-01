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ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.07.2025
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12:12 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/bereg-2026479327.html
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС
Украинские войска ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:12:00+03:00
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энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС. "Ведется (украинскими войсками - ред.) обстрел по берегу" , - заявили в пресс-службе. Территория города Энергодар и атомной станции обстрелом не затронута, уточнили на ЗАЭС.
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энергодар, происшествия
Энергодар, Происшествия
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС

ВСУ ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС.
"Ведется (украинскими войсками - ред.) обстрел по берегу" , - заявили в пресс-службе.
Территория города Энергодар и атомной станции обстрелом не затронута, уточнили на ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Администрация ЗАЭС уведомит МАГАТЭ об атаке ВСУ
27 июня, 11:18
 
ЭнергодарПроисшествия
 
 
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