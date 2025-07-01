https://ria.ru/20250701/bereg-2026479327.html

ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС

ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.07.2025

ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС

Украинские войска ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:12:00+03:00

2025-07-01T12:12:00+03:00

2025-07-01T12:12:00+03:00

энергодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС. "Ведется (украинскими войсками - ред.) обстрел по берегу" , - заявили в пресс-службе. Территория города Энергодар и атомной станции обстрелом не затронута, уточнили на ЗАЭС.

https://ria.ru/20250627/dron-2025760078.html

энергодар

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2025

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энергодар, происшествия