https://ria.ru/20250701/bereg-2026479327.html
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС
Украинские войска ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:12:00+03:00
2025-07-01T12:12:00+03:00
2025-07-01T12:12:00+03:00
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС. "Ведется (украинскими войсками - ред.) обстрел по берегу" , - заявили в пресс-службе. Территория города Энергодар и атомной станции обстрелом не затронута, уточнили на ЗАЭС.
https://ria.ru/20250627/dron-2025760078.html
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энергодар, происшествия
ВСУ обстреливают берег рядом с Запорожской АЭС
ВСУ ведут обстрел по береговой линии рядом с Энергодаром