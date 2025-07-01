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Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров

Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров - РИА Новости, 01.07.2025

Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров

За последний год beeline cloud успешно реализовал более 40 проектов по локализации и миграции ИТ-инфраструктуры крупных международных компаний Европы и Северной РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:50:00+03:00

2025-07-01T13:50:00+03:00

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технологии

европа

северная америка

россия

сергей кондратьев

билайн

sap ag

вымпелком

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За последний год beeline cloud успешно реализовал более 40 проектов по локализации и миграции ИТ-инфраструктуры крупных международных компаний Европы и Северной Америки, сообщает "Билайн".Решения beeline cloud охватили предприятия из производственного, промышленного, технологического и других секторов, обеспечив им до 30% экономии на операционных расходах и SLA 99,95% на критичные сервисы.Доверие международных клиентов подтверждается не только результатами проектов, но и соответствием beeline cloud строгим стандартам информационной безопасности. Компания прошла сертификацию на соответствие требованиям трех ключевых международных стандартов: ISO/IEC 27001, 27017 и 27018. Это подтверждает зрелость процессов beeline cloud и приверженность глобальным нормам безопасности при работе с данными клиентов.Зарубежные партнеры столкнулись с необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса после структурных изменений в глобальных корпорациях, локализации ИТ-инфраструктуры в РФ в соответствии с требованиями регуляторов, сохранения доступа к критическим сервисам (ERP-системы, базы данных, инструменты удаленного доступа) в условиях внешних ограничений, а также внедрения импортозамещения без потери функциональности.Beeline cloud предложил комплексный подход, включающий миграцию инфраструктуры с зарубежных платформ на российское облако с бесшовной интеграцией SAP, 1С и других ERP-решений. Особое внимание уделялось безопасности: внедрены ИБ-сервисы, такие как NGFW, AntiDDoS, двухфакторная аутентификация (Cloud MFA, RADIUS MFA) и шифрование каналов связи по ГОСТ. Для повышения гибкости архитектуры использовались S3-хранилища, геораспределенный бэкап и MPLS-сети. Поддержка импортозамещения включала замену зарубежных продуктов на совместимые аналоги с кастомизацией под специфику бизнеса клиентов.В рамках проектов развернуты отказоустойчивые ИТ-ландшафты для компаний из 5+ отраслей с гарантированным SLA 99,95%. Обеспечена безопасная работа ключевых систем: от корпоративной почты до промышленных баз данных. Переход на облачную модель и оптимизация лицензирования позволили партнерам сократить операционные расходы."Наша экспертиза в области миграции и локализации помогает клиентам не только преодолевать вызовы, но и создавать устойчивые ИТ-экосистемы. Даже в условиях конфиденциальности мы видим, как наши решения укрепляют бизнес-процессы зарубежных партнеров", — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.Реклама, ПАО "ВымпелКом", г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRxXo2MDg

европа

северная америка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, европа, северная америка, россия, сергей кондратьев, билайн, sap ag, вымпелком