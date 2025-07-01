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Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров - РИА Новости, 01.07.2025
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13:50 01.07.2025 (обновлено: 13:53 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/beeline--2026497932.html
Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров
Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров - РИА Новости, 01.07.2025
Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров
За последний год beeline cloud успешно реализовал более 40 проектов по локализации и миграции ИТ-инфраструктуры крупных международных компаний Европы и Северной РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:50:00+03:00
2025-07-01T13:53:00+03:00
технологии
европа
северная америка
россия
сергей кондратьев
билайн
sap ag
вымпелком
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За последний год beeline cloud успешно реализовал более 40 проектов по локализации и миграции ИТ-инфраструктуры крупных международных компаний Европы и Северной Америки, сообщает "Билайн".Решения beeline cloud охватили предприятия из производственного, промышленного, технологического и других секторов, обеспечив им до 30% экономии на операционных расходах и SLA 99,95% на критичные сервисы.Доверие международных клиентов подтверждается не только результатами проектов, но и соответствием beeline cloud строгим стандартам информационной безопасности. Компания прошла сертификацию на соответствие требованиям трех ключевых международных стандартов: ISO/IEC 27001, 27017 и 27018. Это подтверждает зрелость процессов beeline cloud и приверженность глобальным нормам безопасности при работе с данными клиентов.Зарубежные партнеры столкнулись с необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса после структурных изменений в глобальных корпорациях, локализации ИТ-инфраструктуры в РФ в соответствии с требованиями регуляторов, сохранения доступа к критическим сервисам (ERP-системы, базы данных, инструменты удаленного доступа) в условиях внешних ограничений, а также внедрения импортозамещения без потери функциональности.Beeline cloud предложил комплексный подход, включающий миграцию инфраструктуры с зарубежных платформ на российское облако с бесшовной интеграцией SAP, 1С и других ERP-решений. Особое внимание уделялось безопасности: внедрены ИБ-сервисы, такие как NGFW, AntiDDoS, двухфакторная аутентификация (Cloud MFA, RADIUS MFA) и шифрование каналов связи по ГОСТ. Для повышения гибкости архитектуры использовались S3-хранилища, геораспределенный бэкап и MPLS-сети. Поддержка импортозамещения включала замену зарубежных продуктов на совместимые аналоги с кастомизацией под специфику бизнеса клиентов.В рамках проектов развернуты отказоустойчивые ИТ-ландшафты для компаний из 5+ отраслей с гарантированным SLA 99,95%. Обеспечена безопасная работа ключевых систем: от корпоративной почты до промышленных баз данных. Переход на облачную модель и оптимизация лицензирования позволили партнерам сократить операционные расходы."Наша экспертиза в области миграции и локализации помогает клиентам не только преодолевать вызовы, но и создавать устойчивые ИТ-экосистемы. Даже в условиях конфиденциальности мы видим, как наши решения укрепляют бизнес-процессы зарубежных партнеров", — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.Реклама, ПАО "ВымпелКом", г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRxXo2MDg
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, европа, северная америка, россия, сергей кондратьев, билайн, sap ag, вымпелком
Технологии, Европа, Северная Америка, Россия, Сергей Кондратьев, Билайн, SAP AG, ВымпелКом

Beeline cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : beeline cloud
beeline cloud . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За последний год beeline cloud успешно реализовал более 40 проектов по локализации и миграции ИТ-инфраструктуры крупных международных компаний Европы и Северной Америки, сообщает "Билайн".
Решения beeline cloud охватили предприятия из производственного, промышленного, технологического и других секторов, обеспечив им до 30% экономии на операционных расходах и SLA 99,95% на критичные сервисы.
Доверие международных клиентов подтверждается не только результатами проектов, но и соответствием beeline cloud строгим стандартам информационной безопасности. Компания прошла сертификацию на соответствие требованиям трех ключевых международных стандартов: ISO/IEC 27001, 27017 и 27018. Это подтверждает зрелость процессов beeline cloud и приверженность глобальным нормам безопасности при работе с данными клиентов.
Зарубежные партнеры столкнулись с необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса после структурных изменений в глобальных корпорациях, локализации ИТ-инфраструктуры в РФ в соответствии с требованиями регуляторов, сохранения доступа к критическим сервисам (ERP-системы, базы данных, инструменты удаленного доступа) в условиях внешних ограничений, а также внедрения импортозамещения без потери функциональности.
Beeline cloud предложил комплексный подход, включающий миграцию инфраструктуры с зарубежных платформ на российское облако с бесшовной интеграцией SAP, 1С и других ERP-решений. Особое внимание уделялось безопасности: внедрены ИБ-сервисы, такие как NGFW, AntiDDoS, двухфакторная аутентификация (Cloud MFA, RADIUS MFA) и шифрование каналов связи по ГОСТ. Для повышения гибкости архитектуры использовались S3-хранилища, геораспределенный бэкап и MPLS-сети. Поддержка импортозамещения включала замену зарубежных продуктов на совместимые аналоги с кастомизацией под специфику бизнеса клиентов.
В рамках проектов развернуты отказоустойчивые ИТ-ландшафты для компаний из 5+ отраслей с гарантированным SLA 99,95%. Обеспечена безопасная работа ключевых систем: от корпоративной почты до промышленных баз данных. Переход на облачную модель и оптимизация лицензирования позволили партнерам сократить операционные расходы.
"Наша экспертиза в области миграции и локализации помогает клиентам не только преодолевать вызовы, но и создавать устойчивые ИТ-экосистемы. Даже в условиях конфиденциальности мы видим, как наши решения укрепляют бизнес-процессы зарубежных партнеров", — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRxXo2MDg
 
ТехнологииЕвропаСеверная АмерикаРоссияСергей КондратьевБилайнSAP AGВымпелКом
 
 
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