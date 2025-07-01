https://ria.ru/20250701/baza-2026491011.html

Вокалиста "Руки Вверх!" Сергея Жукова внесли в базу сайта "Миротворец"

Вокалиста "Руки Вверх!" Сергея Жукова внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 01.07.2025

Вокалиста "Руки Вверх!" Сергея Жукова внесли в базу сайта "Миротворец"

Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:56:00+03:00

2025-07-01T12:56:00+03:00

2025-07-01T12:57:00+03:00

сергей жуков

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. На сайте указывается, что Жуков обвиняется в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и в концертной деятельности в Крыму. Данные о нем на сайте появились 15 января 2017 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250701/mihalkov-2026435272.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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сергей жуков, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым