https://ria.ru/20250701/ator-2026516589.html

АТОР оценила потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана

АТОР оценила потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 01.07.2025

АТОР оценила потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана

Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:24:00+03:00

2025-07-01T14:24:00+03:00

2025-07-01T14:24:00+03:00

туризм

иран

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 миллионов рублей", - сообщила Ломидзе на пресс-конференции. Она уточнила, что потери туроператоров выражаются в расходах на повторные билеты, это касается преимущественно транзитных пассажиров, которые во время конфликта находились на Мальдивах, Шри-Ланке, других островах Южной и Юго-Восточной Азии и транзитом следовали через Катар или ОАЭ в Россию. Также компании турбизнеса за свой счет размещали туристов в отелях, переселяли из одного отеля в другой, оплачивали трансферы, кроме того, туроператоры в полном объеме возвращали деньги за аннулированные туры. "Мы говорим о нескольких десятках тысяч пассажиров, и мы считаем, что 7 тысяч пассажиров – это непосредственно клиенты туристических компаний, и именно их вопросами туроператорам пришлось заниматься, что называется, в режиме 24 на 7", - сказала глава ассоциации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html

https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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иран, израиль, катар, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире