АТОР оценила потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана
АТОР оценила ущерб от конфликта Израиля и Ирана в 300 миллионов рублей
© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 миллионов рублей", - сообщила Ломидзе на пресс-конференции.
Она уточнила, что потери туроператоров выражаются в расходах на повторные билеты, это касается преимущественно транзитных пассажиров, которые во время конфликта находились на Мальдивах, Шри-Ланке, других островах Южной и Юго-Восточной Азии и транзитом следовали через Катар или ОАЭ в Россию. Также компании турбизнеса за свой счет размещали туристов в отелях, переселяли из одного отеля в другой, оплачивали трансферы, кроме того, туроператоры в полном объеме возвращали деньги за аннулированные туры.
"Мы говорим о нескольких десятках тысяч пассажиров, и мы считаем, что 7 тысяч пассажиров – это непосредственно клиенты туристических компаний, и именно их вопросами туроператорам пришлось заниматься, что называется, в режиме 24 на 7", - сказала глава ассоциации.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.