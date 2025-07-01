В Ижевске беспилотник атаковал предприятие, есть погибшие и тяжелораненые
Бречалов: БПЛА ВСУ атаковал предприятие в Ижевске, есть погибшие и тяжелораненые
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал предприятие в Ижевске, есть жертвы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.
"К огромному сожалению, есть погибшие и тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи. О всех новостях буду оперативно вас информировать", — написал он.
Другие подробности
- Около 9:00 мск в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Чуть позже Бречалов заявил, что одно из предприятий подверглось атаке БПЛА, спасатели устраняют очаги возгорания на объекте.
- Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: +7 (3412) 693510.
- Республиканский клинический центр психического здоровья также запустил горячую линию для оказания помощи жителям города.
- В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей