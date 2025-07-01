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В Ижевске беспилотник атаковал предприятие, есть погибшие и тяжелораненые

В Ижевске беспилотник атаковал предприятие, есть погибшие и тяжелораненые - РИА Новости, 01.07.2025

В Ижевске беспилотник атаковал предприятие, есть погибшие и тяжелораненые

Украинский беспилотник атаковал предприятие в Ижевске, есть жертвы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:21:00+03:00

2025-07-01T11:21:00+03:00

2025-07-01T14:41:00+03:00

ижевск

происшествия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал предприятие в Ижевске, есть жертвы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале."К огромному сожалению, есть погибшие и тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи. О всех новостях буду оперативно вас информировать", — написал он.Другие подробности

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, происшествия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)