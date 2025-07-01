https://ria.ru/20250701/ataka-2026468894.html

После атаки на предприятие в Ижевске открыли горячую линию

После атаки на предприятие в Ижевске открыли горячую линию - РИА Новости, 01.07.2025

После атаки на предприятие в Ижевске открыли горячую линию

Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших от атаки БПЛА в Ижевске, они доставлены в первую республиканскую клиническую больницу,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:21:00+03:00

2025-07-01T11:21:00+03:00

2025-07-01T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ижевск

александр бречалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026454102_94:0:1070:549_1920x0_80_0_0_5f9b640c8d5e043c547dd0ecaa80deb2.jpg

УФА, 1 июл - РИА Новости. Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших от атаки БПЛА в Ижевске, они доставлены в первую республиканскую клиническую больницу, следует из сообщения регионального минздрава.Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание, которое тушат пожарные. Также, по его данным, в инциденте есть пострадавшие."Горячая линии по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР" по телефону: +7 (3412) 693510", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале.Кроме того, в сообщении минздрава говорится, что республиканский клинический центр психического здоровья открыл горячую линию для оказания психологической помощи населению города.

https://ria.ru/20250527/sovfed-2019374719.html

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ижевск, александр бречалов