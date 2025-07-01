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После атаки на предприятие в Ижевске открыли горячую линию
После атаки на предприятие в Ижевске открыли горячую линию - РИА Новости, 01.07.2025
После атаки на предприятие в Ижевске открыли горячую линию
Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших от атаки БПЛА в Ижевске, они доставлены в первую республиканскую клиническую больницу,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:21:00+03:00
2025-07-01T11:21:00+03:00
2025-07-01T12:21:00+03:00
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших от атаки БПЛА в Ижевске, они доставлены в первую республиканскую клиническую больницу, следует из сообщения регионального минздрава.Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание, которое тушат пожарные. Также, по его данным, в инциденте есть пострадавшие."Горячая линии по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР" по телефону: +7 (3412) 693510", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале.Кроме того, в сообщении минздрава говорится, что республиканский клинический центр психического здоровья открыл горячую линию для оказания психологической помощи населению города.
https://ria.ru/20250527/sovfed-2019374719.html
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происшествия, ижевск, александр бречалов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов
После атаки на предприятие в Ижевске открыли горячую линию
После атаки БПЛА на предприятие в Ижевске открыли горячую линию