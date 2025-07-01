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В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 01.07.2025 (обновлено: 11:30 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ataka-2026442205.html
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА
Ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:05:00+03:00
2025-07-01T11:30:00+03:00
ижевск
специальная военная операция на украине
александр бречалов
происшествия
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.Ранее он сообщал о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона."Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления",- написал Бречалов.
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ижевск, александр бречалов, происшествия
Ижевск, Специальная военная операция на Украине, Александр Бречалов, Происшествия
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА

Бречалов: в Ижевске предприятие подверглось атаке украинских беспилотников

Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
Ранее он сообщал о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона.
"Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления",- написал Бречалов.
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Специальная военная операция на УкраинеИжевскАлександр БречаловПроисшествия
 
 
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