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В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА
Ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:05:00+03:00
2025-07-01T09:05:00+03:00
2025-07-01T11:30:00+03:00
ижевск
специальная военная операция на украине
александр бречалов
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.Ранее он сообщал о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона."Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления",- написал Бречалов.
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ижевск, александр бречалов, происшествия
Ижевск, Специальная военная операция на Украине, Александр Бречалов, Происшествия
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА
Бречалов: в Ижевске предприятие подверглось атаке украинских беспилотников