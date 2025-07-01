https://ria.ru/20250701/ataka-2026442205.html

В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА

В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025

В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА

Ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:05:00+03:00

2025-07-01T09:05:00+03:00

2025-07-01T11:30:00+03:00

ижевск

специальная военная операция на украине

александр бречалов

происшествия

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УФА, 1 июл - РИА Новости. Ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника, на место выехали оперативные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.Ранее он сообщал о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона."Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления",- написал Бречалов.

https://ria.ru/20250627/stantsiya-2025755999.html

ижевск

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ижевск, александр бречалов, происшествия