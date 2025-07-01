https://ria.ru/20250701/arkhangelsk-2026485976.html

Проект "Путь ветерана СВО" стартует в Архангельской области

Проект "Путь ветерана СВО" стартует в Архангельской области - РИА Новости, 01.07.2025

Проект "Путь ветерана СВО" стартует в Архангельской области

В День ветеранов боевых действий в Архангельской области дан старт проекту "Путь ветерана СВО" – первой в России цифровой экосистеме сопровождения защитников,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:35:00+03:00

2025-07-01T12:35:00+03:00

2025-07-01T12:35:00+03:00

архангельская область

технологии

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 июл – РИА Новости. В День ветеранов боевых действий в Архангельской области дан старт проекту "Путь ветерана СВО" – первой в России цифровой экосистеме сопровождения защитников, которые возвращаются к мирной жизни, сообщила пресс-служба правительства региона. На открытии программы "Защитники. Под крылом Архангела" – регионального аналога федеральной программы "Время героев" – презентовали разработанную по поручению губернатора Александра Цыбульского уникальную государственно-цифровую систему "Путь ветерана СВО", направленную на поддержку и развитие каждого ветерана. По сообщению пресс-службы правительства региона, Архангельская область стала первым регионом страны, который создает полноценную цифровую платформу, охватывающую весь путь возвращения военнослужащего к мирной жизни: от медицинской диагностики до карьерной самореализации, наставничества и участия в общественной жизни. Программа не просто фиксирует статус, а строит индивидуальный маршрут для каждого ветерана, в сопровождении куратора и наставника. "Мы создаем не просто сервис. Мы создаём маршрут, по которому государство идет рядом с человеком: от момента возвращения из зоны боевых действий до полной интеграции в мирную жизнь", – подчеркнул советник главы региона Степан Любайкин, слова которого приводятся в сообщении. Ключевым элементом системы станет цифровой паспорт ветерана V-ID, объединяющий данные из всех ключевых государственных платформ. Ветеран получит доступ ко всем мерам поддержки, полагающимся ему. Отдельный модуль – мобильное приложение, включающее оценку потенциала, сопровождение, карьерное развитие и обучение, в том числе в рамках самой программы "Защитники. Под крылом Архангела". Приложение позволит ветерану отслеживать прогресс, взаимодействовать с куратором, участвовать в стажировках, проектах и получать новые предложения. Платформа включает в себя также блок "Сообщество" – социальную сеть, созданную специально для ветеранов, где они смогут общаться, обмениваться новостями, делиться опытом и поддерживать друг друга. "Путь ветерана СВО" – это не просто программа, а цифровая платформа новой эпохи. Мы впервые переводим заботу о ветеранах в персонализированный цифровой формат, где каждый шаг – от здоровья до работы – прозрачен, управляем и сопровождается. Это технология, за которой будущее государственной поддержки", – отметил Любайкин. Все данные в режиме реального времени будут поступать в дашборд губернатора Архангельской области, позволяя главе региона видеть, как продвигаются участники, где возникают барьеры и какие решения нужно принимать, – не по цифрам, а по конкретным судьбам. "Мы заложили в основу платформы три основных трека. Во-первых, это обратная связь с вами, закрытый цифровой контур, в котором мы можем быть всегда на связи. Во-вторых, нам важно видеть эффективность нашей работы, иметь возможность отслеживать результаты и корректировать решения при необходимости. И в-третьих, дать возможность через приложение удобным для вас способом получать меры социальной поддержки, – подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Такая система является первой в мире. В США платформа VA.gov предоставляет услуги, но не выстраивает персонализированный маршрут для ветерана. В Израиле развиты очные центры поддержки, но отсутствует цифровое ядро. В Европе и Канаде помощь фрагментирована между НКО и государством. Цифровая платформа, созданная в Архангельской области, может стать основой поддержки ветеранов по всей стране.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024403234.html

https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023664611.html

https://ria.ru/20250625/podderzhka-2025360230.html

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технологии, архангельская область, россия, сша, александр цыбульский