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Суд арестовал пятого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге
Суд арестовал пятого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.07.2025
Суд арестовал пятого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга до 19 июля арестовал Ахлимана Гянджиева, пятого фигуранта дела о преступной группе, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:37:00+03:00
2025-07-01T17:37:00+03:00
2025-07-01T17:58:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга до 19 июля арестовал Ахлимана Гянджиева, пятого фигуранта дела о преступной группе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Заключить под стражу Ахлимана Гянджиева до 19 июля", – сказала судья.СУСК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они "входили в состав этнической преступной группы" и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.Ранее суд арестовал до 19 июля четверых обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира. В среду меру пресечения изберут шестому фигуранту, Шахину Лалаеву.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
Суд арестовал пятого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге
Суд в Екатеринбурге арестовал пятого фигуранта дела об ОПГ Гянджиева до 19 июля