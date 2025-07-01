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Анатолий Аксаков: снижение ключевой ставки будет плавным

Анатолий Аксаков: снижение ключевой ставки будет плавным - РИА Новости, 01.07.2025

Анатолий Аксаков: снижение ключевой ставки будет плавным

Расширение льготных программ влечет увеличение ставки по ипотеке для массового потребителя, вместе с тем ипотека для участников СВО может стать доступна уже в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:00:00+03:00

2025-07-01T10:00:00+03:00

2025-07-01T10:00:00+03:00

ипотека

россия

москва

московская область (подмосковье)

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

никита михалков

центральный банк рф (цб рф)

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Расширение льготных программ влечет увеличение ставки по ипотеке для массового потребителя, вместе с тем ипотека для участников СВО может стать доступна уже в следующем году, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 он рассказал, где выгоднее хранить сбережения, стоит сейчас ли брать ипотеку, и когда начнут снижаться ставки по кредитам. Беседовала Яна Чурочкина.– Какова вероятность, что в России появятся новые льготные ипотечные программы? Планируется ли расширение программы семейной ипотеки?– Я не сторонник расширения ипотечных программ, поскольку уменьшение процентов для одной категории граждан означает увеличение процентов ипотеки для других, для массового потребителя ипотеки, поэтому лучше не иметь множества льготных ипотечных программ. У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем вдвое – до 900 тысяч рублей с 450 тысяч рублей. Неплохая поддержка, но я считаю, что здесь есть, над чем думать, чтобы у людей был стимул рожать детей и таким образом поддерживать народонаселение.– Есть новости, что льготную ипотеку под 2% для участников СВО могут запустить уже летом, на каких условиях?– Да, есть поручение президента, чтобы проработали вопрос по ипотечной поддержке ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет, причем, скорее всего, это будет касаться не Москвы, не Московской области, не Санкт-Петербурга и так далее. Нам все-таки важно, чтобы было рассредоточено население по всей стране, а не только в центральных городах. Запуск ипотеки для участников СВО связан не только с желанием, но еще и с экономикой. Бюджетный процесс должен позволять субсидировать процентные ставки, и очевидно надо смотреть возможности, сколько денег мы в бюджете можем заложить на такое субсидирование, и исходя из этого определять, какие категории, какие направления мы профинансируем. И поскольку бюджетный процесс связан все-таки с календарным годом, точно в этом году, по крайней мере, с большой вероятностью, программа не будет запущена. Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана. Вполне возможно, что со следующего года такое направление все-таки будет запущено. Ставка тоже еще обсуждается, звучала цифра в 2%. Все зависит, опять же, от финансовых возможностей государства.– Как вы считаете, сколько потребуется времени, чтобы операции с цифровым рублем были доступны всем? Когда им можно будет оплачивать покупки в магазине?– По планам Центрального банка, в 2026 году начнется более широкое использование – уже практически для всех желающих будет возможность воспользоваться цифровым рублем. Со следующего года все системообразующие банки должны будут обеспечить обслуживание цифрового рубля, а это широкая филиальная сеть и обслуживание крупных торговых сетей. Договорился с ЦБ, что я буду первым человеком, кто получит заработную плату цифровыми рублями, соответственно, я смогу оплачивать товары и услуги. Надеюсь, что это будет исполнено.– Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла о необходимости повышать ответственность банков и вводить персональную ответственность топ-менеджеров за содействие мошенничеству. Согласны с такой инициативой?– Я сторонник того, чтобы действительно жестко наказывать тех, кто создает условия и не регулирует должным образом ситуацию, и из-за этого деньги у граждан воруются. Поэтому ответственность и самих финансовых институтов должна быть выше, и работников этих институтов. При этом у руководства банка должна также быть возможность привлекать к ответственности своих сотрудников вплоть до увольнения и наказывать финансово, если выявилась халатность. Значит и у ЦБ должна быть возможность наказывать банки, и вообще у государства должна быть такая возможность. Допускаю, что уже в июле будет внесен такой законопроект.– Когда будет принят закон об уголовной ответственности дропперов?– Мы сейчас рассматриваем законодательство, направленное на уголовное наказание дропперов и тех, кто им помогает, причем довольно серьезное наказание – шесть лет – если ты непосредственно вовлечен. Уже в этом году с 1 августа начнет действовать эта норма. При этом для тех, кто помогает правоохранительным органам, Центральному банку бороться с преступниками, раскрывает информацию, кто у них, например, взял карты, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Таким образом, надеюсь, тоже простимулируем порядочных граждан к правильным шагам.– Поддерживаете ли вы инициативу депутата Госдумы о том, что нужно модернизировать 100-рублевую банкноту с учетом новых регионов?– К банкнотам надо внимательно относиться, в том числе звучала критика из уст Никиты Михалкова у нас на заседании, что некоторые картинки, виды банкнот не соответствуют потребностям граждан и государственным задачам. Он говорил о том, что, например, храмы с крестами – это правильные символы, которые несут политическую, воспитательную миссию. В царское время это активно использовали, поэтому и сейчас надо делать все для того, чтобы формировать у граждан правильную патриотическую позицию по отношению к нашей стране.– Достаточно ли уже жесткости денежно-кредитной политики ЦБ? На ваш взгляд, цикл снижения ставки продолжится? Какой может быть ставка к концу года?– Банк России в июне впервые почти за три года приступил к снижению ставки в связи с явным проявлением дезинфляционного тренда. Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу – все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения. Сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Полагаю, что снижение ключевой ставки будет плавным, в отсутствии внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизится до 17-18%. А судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых.– Когда начнут снижаться ставки по кредитам? Когда заемные деньги станут доступнее для россиян?– Снижение ставок по кредитам уже началось и будет продолжаться во втором полугодии по мере того, как Банк России будет уменьшать ключевую ставку. Однако этот процесс будет постепенным.– Когда можно ждать восстановления темпов розничного и корпоративного кредитования?– Банк России в 2025 году прогнозирует умеренный рост корпоративного кредитования на уровне 8-13% после прошлогодних 17,9%. Динамика розничного кредитования прогнозируется в диапазоне от снижения на 1% до роста на 4% – после роста на 11,2% в 2024 году. Розничное кредитование начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок. Что касается корпоративного кредитования, то сейчас меры ЦБ направлены на его охлаждение – из-за высокой доли льготных кредитов этот сегмент долгое время оставался перегретым. Потенциальные риски для банков заключаются в возможном увеличении доли просроченных долгов, прежде всего среди малых и средних предприятий.– В связи с тем, что ставки по вкладам в банках начинают снижаться, есть ли риски оттока ликвидности? Куда россияне начнут тратить деньги и проценты, которые они заработали за время высоких ставок в экономике?– Снижение ставок по вкладам может привести к частичному оттоку ликвидности из банков, но основная часть средств останется в банковской системе. Это связано с традиционной консервативностью российских вкладчиков: они предпочитают банковские депозиты как наиболее понятный и низкорисковый инструмент, даже если доходность по ним значительно снижается. Часть средств может быть направлена на потребление, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок — в условиях стабилизировавшейся инфляции это может подстегнуть экономический рост.– Как посоветуете хранить сбережения: на вкладах, на финрынке? Стоит ли брать ипотеку или лучше копить?– Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставках. Рассчитываем повысить привлекательность долгосрочных инструментов. В частности, планируем внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет. Потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков. При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ. У желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты. Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз.– Слух про заморозку вкладов в конце прошлого года мог быть креативом пиарщиков девелоперов и риелторских компаний, считает первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский. Согласны ли вы с ним? Не планируете инициировать депутатский запрос в ЦБ?– Это действительно могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Так же вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей. Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество сразу опровергли слухи о заморозке вкладов. Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые, в свою очередь, обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла.

https://ria.ru/20250629/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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https://ria.ru/20250628/zhile-2025985108.html

https://ria.ru/20250627/sberbank--2025716674.html

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ипотека, россия, москва, московская область (подмосковье), анатолий аксаков, эльвира набиуллина, никита михалков, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, госдума рф