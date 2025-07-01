https://ria.ru/20250701/aksakov-2026297786.html
Анатолий Аксаков: снижение ключевой ставки будет плавным
Анатолий Аксаков: снижение ключевой ставки будет плавным - РИА Новости, 01.07.2025
Анатолий Аксаков: снижение ключевой ставки будет плавным
Расширение льготных программ влечет увеличение ставки по ипотеке для массового потребителя, вместе с тем ипотека для участников СВО может стать доступна уже в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:00:00+03:00
2025-07-01T10:00:00+03:00
2025-07-01T10:00:00+03:00
ипотека
россия
москва
московская область (подмосковье)
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
никита михалков
центральный банк рф (цб рф)
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Расширение льготных программ влечет увеличение ставки по ипотеке для массового потребителя, вместе с тем ипотека для участников СВО может стать доступна уже в следующем году, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 он рассказал, где выгоднее хранить сбережения, стоит сейчас ли брать ипотеку, и когда начнут снижаться ставки по кредитам. Беседовала Яна Чурочкина.– Какова вероятность, что в России появятся новые льготные ипотечные программы? Планируется ли расширение программы семейной ипотеки?– Я не сторонник расширения ипотечных программ, поскольку уменьшение процентов для одной категории граждан означает увеличение процентов ипотеки для других, для массового потребителя ипотеки, поэтому лучше не иметь множества льготных ипотечных программ. У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем вдвое – до 900 тысяч рублей с 450 тысяч рублей. Неплохая поддержка, но я считаю, что здесь есть, над чем думать, чтобы у людей был стимул рожать детей и таким образом поддерживать народонаселение.– Есть новости, что льготную ипотеку под 2% для участников СВО могут запустить уже летом, на каких условиях?– Да, есть поручение президента, чтобы проработали вопрос по ипотечной поддержке ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет, причем, скорее всего, это будет касаться не Москвы, не Московской области, не Санкт-Петербурга и так далее. Нам все-таки важно, чтобы было рассредоточено население по всей стране, а не только в центральных городах. Запуск ипотеки для участников СВО связан не только с желанием, но еще и с экономикой. Бюджетный процесс должен позволять субсидировать процентные ставки, и очевидно надо смотреть возможности, сколько денег мы в бюджете можем заложить на такое субсидирование, и исходя из этого определять, какие категории, какие направления мы профинансируем. И поскольку бюджетный процесс связан все-таки с календарным годом, точно в этом году, по крайней мере, с большой вероятностью, программа не будет запущена. Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана. Вполне возможно, что со следующего года такое направление все-таки будет запущено. Ставка тоже еще обсуждается, звучала цифра в 2%. Все зависит, опять же, от финансовых возможностей государства.– Как вы считаете, сколько потребуется времени, чтобы операции с цифровым рублем были доступны всем? Когда им можно будет оплачивать покупки в магазине?– По планам Центрального банка, в 2026 году начнется более широкое использование – уже практически для всех желающих будет возможность воспользоваться цифровым рублем. Со следующего года все системообразующие банки должны будут обеспечить обслуживание цифрового рубля, а это широкая филиальная сеть и обслуживание крупных торговых сетей. Договорился с ЦБ, что я буду первым человеком, кто получит заработную плату цифровыми рублями, соответственно, я смогу оплачивать товары и услуги. Надеюсь, что это будет исполнено.– Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла о необходимости повышать ответственность банков и вводить персональную ответственность топ-менеджеров за содействие мошенничеству. Согласны с такой инициативой?– Я сторонник того, чтобы действительно жестко наказывать тех, кто создает условия и не регулирует должным образом ситуацию, и из-за этого деньги у граждан воруются. Поэтому ответственность и самих финансовых институтов должна быть выше, и работников этих институтов. При этом у руководства банка должна также быть возможность привлекать к ответственности своих сотрудников вплоть до увольнения и наказывать финансово, если выявилась халатность. Значит и у ЦБ должна быть возможность наказывать банки, и вообще у государства должна быть такая возможность. Допускаю, что уже в июле будет внесен такой законопроект.– Когда будет принят закон об уголовной ответственности дропперов?– Мы сейчас рассматриваем законодательство, направленное на уголовное наказание дропперов и тех, кто им помогает, причем довольно серьезное наказание – шесть лет – если ты непосредственно вовлечен. Уже в этом году с 1 августа начнет действовать эта норма. При этом для тех, кто помогает правоохранительным органам, Центральному банку бороться с преступниками, раскрывает информацию, кто у них, например, взял карты, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Таким образом, надеюсь, тоже простимулируем порядочных граждан к правильным шагам.– Поддерживаете ли вы инициативу депутата Госдумы о том, что нужно модернизировать 100-рублевую банкноту с учетом новых регионов?– К банкнотам надо внимательно относиться, в том числе звучала критика из уст Никиты Михалкова у нас на заседании, что некоторые картинки, виды банкнот не соответствуют потребностям граждан и государственным задачам. Он говорил о том, что, например, храмы с крестами – это правильные символы, которые несут политическую, воспитательную миссию. В царское время это активно использовали, поэтому и сейчас надо делать все для того, чтобы формировать у граждан правильную патриотическую позицию по отношению к нашей стране.– Достаточно ли уже жесткости денежно-кредитной политики ЦБ? На ваш взгляд, цикл снижения ставки продолжится? Какой может быть ставка к концу года?– Банк России в июне впервые почти за три года приступил к снижению ставки в связи с явным проявлением дезинфляционного тренда. Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу – все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения. Сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Полагаю, что снижение ключевой ставки будет плавным, в отсутствии внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизится до 17-18%. А судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых.– Когда начнут снижаться ставки по кредитам? Когда заемные деньги станут доступнее для россиян?– Снижение ставок по кредитам уже началось и будет продолжаться во втором полугодии по мере того, как Банк России будет уменьшать ключевую ставку. Однако этот процесс будет постепенным.– Когда можно ждать восстановления темпов розничного и корпоративного кредитования?– Банк России в 2025 году прогнозирует умеренный рост корпоративного кредитования на уровне 8-13% после прошлогодних 17,9%. Динамика розничного кредитования прогнозируется в диапазоне от снижения на 1% до роста на 4% – после роста на 11,2% в 2024 году. Розничное кредитование начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок. Что касается корпоративного кредитования, то сейчас меры ЦБ направлены на его охлаждение – из-за высокой доли льготных кредитов этот сегмент долгое время оставался перегретым. Потенциальные риски для банков заключаются в возможном увеличении доли просроченных долгов, прежде всего среди малых и средних предприятий.– В связи с тем, что ставки по вкладам в банках начинают снижаться, есть ли риски оттока ликвидности? Куда россияне начнут тратить деньги и проценты, которые они заработали за время высоких ставок в экономике?– Снижение ставок по вкладам может привести к частичному оттоку ликвидности из банков, но основная часть средств останется в банковской системе. Это связано с традиционной консервативностью российских вкладчиков: они предпочитают банковские депозиты как наиболее понятный и низкорисковый инструмент, даже если доходность по ним значительно снижается. Часть средств может быть направлена на потребление, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок — в условиях стабилизировавшейся инфляции это может подстегнуть экономический рост.– Как посоветуете хранить сбережения: на вкладах, на финрынке? Стоит ли брать ипотеку или лучше копить?– Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставках. Рассчитываем повысить привлекательность долгосрочных инструментов. В частности, планируем внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет. Потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков. При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ. У желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты. Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз.– Слух про заморозку вкладов в конце прошлого года мог быть креативом пиарщиков девелоперов и риелторских компаний, считает первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский. Согласны ли вы с ним? Не планируете инициировать депутатский запрос в ЦБ?– Это действительно могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Так же вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей. Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество сразу опровергли слухи о заморозке вкладов. Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые, в свою очередь, обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла.
https://ria.ru/20250629/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20250614/banki-2022773796.html
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ипотека, россия, москва, московская область (подмосковье), анатолий аксаков, эльвира набиуллина, никита михалков, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, госдума рф
Ипотека, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Никита Михалков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совкомбанк, Госдума РФ
Расширение льготных программ влечет увеличение ставки по ипотеке для массового потребителя, вместе с тем ипотека для участников СВО может стать доступна уже в следующем году, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 он рассказал, где выгоднее хранить сбережения, стоит сейчас ли брать ипотеку, и когда начнут снижаться ставки по кредитам. Беседовала Яна Чурочкина.
– Какова вероятность, что в России появятся новые льготные ипотечные программы? Планируется ли расширение программы семейной ипотеки?
– Я не сторонник расширения ипотечных программ, поскольку уменьшение процентов для одной категории граждан означает увеличение процентов ипотеки для других, для массового потребителя ипотеки, поэтому лучше не иметь множества льготных ипотечных программ. У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем вдвое – до 900 тысяч рублей с 450 тысяч рублей. Неплохая поддержка, но я считаю, что здесь есть, над чем думать, чтобы у людей был стимул рожать детей и таким образом поддерживать народонаселение.
– Есть новости, что льготную ипотеку под 2% для участников СВО могут запустить уже летом, на каких условиях?
– Да, есть поручение президента, чтобы проработали вопрос по ипотечной поддержке ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет, причем, скорее всего, это будет касаться не Москвы, не Московской области, не Санкт-Петербурга и так далее. Нам все-таки важно, чтобы было рассредоточено население по всей стране, а не только в центральных городах. Запуск ипотеки для участников СВО связан не только с желанием, но еще и с экономикой. Бюджетный процесс должен позволять субсидировать процентные ставки, и очевидно надо смотреть возможности, сколько денег мы в бюджете можем заложить на такое субсидирование, и исходя из этого определять, какие категории, какие направления мы профинансируем. И поскольку бюджетный процесс связан все-таки с календарным годом, точно в этом году, по крайней мере, с большой вероятностью, программа не будет запущена. Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана. Вполне возможно, что со следующего года такое направление все-таки будет запущено. Ставка тоже еще обсуждается, звучала цифра в 2%. Все зависит, опять же, от финансовых возможностей государства.
– Как вы считаете, сколько потребуется времени, чтобы операции с цифровым рублем были доступны всем? Когда им можно будет оплачивать покупки в магазине?
– По планам Центрального банка, в 2026 году начнется более широкое использование – уже практически для всех желающих будет возможность воспользоваться цифровым рублем. Со следующего года все системообразующие банки должны будут обеспечить обслуживание цифрового рубля, а это широкая филиальная сеть и обслуживание крупных торговых сетей. Договорился с ЦБ, что я буду первым человеком, кто получит заработную плату цифровыми рублями, соответственно, я смогу оплачивать товары и услуги. Надеюсь, что это будет исполнено.
– Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла о необходимости повышать ответственность банков и вводить персональную ответственность топ-менеджеров за содействие мошенничеству. Согласны с такой инициативой?
– Я сторонник того, чтобы действительно жестко наказывать тех, кто создает условия и не регулирует должным образом ситуацию, и из-за этого деньги у граждан воруются. Поэтому ответственность и самих финансовых институтов должна быть выше, и работников этих институтов. При этом у руководства банка должна также быть возможность привлекать к ответственности своих сотрудников вплоть до увольнения и наказывать финансово, если выявилась халатность. Значит и у ЦБ должна быть возможность наказывать банки, и вообще у государства должна быть такая возможность. Допускаю, что уже в июле будет внесен такой законопроект.
– Когда будет принят закон об уголовной ответственности дропперов?
– Мы сейчас рассматриваем законодательство, направленное на уголовное наказание дропперов и тех, кто им помогает, причем довольно серьезное наказание – шесть лет – если ты непосредственно вовлечен. Уже в этом году с 1 августа начнет действовать эта норма. При этом для тех, кто помогает правоохранительным органам, Центральному банку бороться с преступниками, раскрывает информацию, кто у них, например, взял карты, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Таким образом, надеюсь, тоже простимулируем порядочных граждан к правильным шагам.
– Поддерживаете ли вы инициативу депутата Госдумы о том, что нужно модернизировать 100-рублевую банкноту с учетом новых регионов?
– К банкнотам надо внимательно относиться, в том числе звучала критика из уст Никиты Михалкова у нас на заседании, что некоторые картинки, виды банкнот не соответствуют потребностям граждан и государственным задачам. Он говорил о том, что, например, храмы с крестами – это правильные символы, которые несут политическую, воспитательную миссию. В царское время это активно использовали, поэтому и сейчас надо делать все для того, чтобы формировать у граждан правильную патриотическую позицию по отношению к нашей стране.
– Достаточно ли уже жесткости денежно-кредитной политики ЦБ? На ваш взгляд, цикл снижения ставки продолжится? Какой может быть ставка к концу года?
– Банк России в июне впервые почти за три года приступил к снижению ставки в связи с явным проявлением дезинфляционного тренда. Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу – все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения. Сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Полагаю, что снижение ключевой ставки будет плавным, в отсутствии внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизится до 17-18%. А судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых.
– Когда начнут снижаться ставки по кредитам? Когда заемные деньги станут доступнее для россиян?
– Снижение ставок по кредитам уже началось и будет продолжаться во втором полугодии по мере того, как Банк России будет уменьшать ключевую ставку. Однако этот процесс будет постепенным.
– Когда можно ждать восстановления темпов розничного и корпоративного кредитования?
– Банк России в 2025 году прогнозирует умеренный рост корпоративного кредитования на уровне 8-13% после прошлогодних 17,9%. Динамика розничного кредитования прогнозируется в диапазоне от снижения на 1% до роста на 4% – после роста на 11,2% в 2024 году. Розничное кредитование начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок. Что касается корпоративного кредитования, то сейчас меры ЦБ направлены на его охлаждение – из-за высокой доли льготных кредитов этот сегмент долгое время оставался перегретым. Потенциальные риски для банков заключаются в возможном увеличении доли просроченных долгов, прежде всего среди малых и средних предприятий.
– В связи с тем, что ставки по вкладам в банках начинают снижаться, есть ли риски оттока ликвидности? Куда россияне начнут тратить деньги и проценты, которые они заработали за время высоких ставок в экономике?
– Снижение ставок по вкладам может привести к частичному оттоку ликвидности из банков, но основная часть средств останется в банковской системе. Это связано с традиционной консервативностью российских вкладчиков: они предпочитают банковские депозиты как наиболее понятный и низкорисковый инструмент, даже если доходность по ним значительно снижается. Часть средств может быть направлена на потребление, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок — в условиях стабилизировавшейся инфляции это может подстегнуть экономический рост.
– Как посоветуете хранить сбережения: на вкладах, на финрынке? Стоит ли брать ипотеку или лучше копить?
– Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставках. Рассчитываем повысить привлекательность долгосрочных инструментов. В частности, планируем внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет. Потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков. При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ. У желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты. Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз.
– Слух про заморозку вкладов в конце прошлого года мог быть креативом пиарщиков девелоперов и риелторских компаний, считает первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский. Согласны ли вы с ним? Не планируете инициировать депутатский запрос в ЦБ?
– Это действительно могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Так же вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей. Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество сразу опровергли слухи о заморозке вкладов. Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые, в свою очередь, обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла.