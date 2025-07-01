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В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях
В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях - РИА Новости, 01.07.2025
В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях
В Госдуму внесён законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:47:00+03:00
2025-07-01T11:47:00+03:00
2025-07-01T11:55:00+03:00
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общество
василий пискарев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности иноагентов, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев."Вместе с коллегами внес в Государственную думу проект изменений в ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ, направленных на усиление уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности иностранных агентов", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.Пискарев добавил, что иноагенты остаются тараном Запада для разрушения российской государственности."Значительная их часть, находясь за рубежом, попросту плюёт на установленные в России для иноагентов требования и запреты: не представляет отчетность, не маркирует свою продукцию или маркирует неправильно, нарушает запрет на ведение просветительской деятельности и т.д. Действующие меры ответственности не останавливают их противоправную деятельность", - отметил депутат.По словам Пискарева проектом предлагается устранить "громоздкую конструкцию двойной преюдиции, когда иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности"."Причём в двух из трех случаев он должен быть привлечен в течение года к административной ответственности. И только на третьем правонарушении вступает в действие Уголовный кодекс. Таким образом, после принятия нашей поправки, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности, чтобы уже при повторном нарушении наступала уголовная ответственность", - подчеркнул парламентарий.Депутат отметил, что законопроект разработан комиссией ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства с учетом существующих угроз и зарубежного опыта."Инициатива получила положительные отзывы правительства России и Верховного суда РФ", - добавил Пискарев.
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россия, госдума рф, общество, василий пискарев
Россия, Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев
В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях
В ГД внесли проект об усилении ответственности иноагентов по УК при нарушениях
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности иноагентов, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
"Вместе с коллегами внес в Государственную думу проект изменений в ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ
, направленных на усиление уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности иностранных агентов", - написал Пискарев
в своем Telegram-канале
.
Пискарев добавил, что иноагенты остаются тараном Запада для разрушения российской государственности.
"Значительная их часть, находясь за рубежом, попросту плюёт на установленные в России для иноагентов требования и запреты: не представляет отчетность, не маркирует свою продукцию или маркирует неправильно, нарушает запрет на ведение просветительской деятельности и т.д. Действующие меры ответственности не останавливают их противоправную деятельность", - отметил депутат.
По словам Пискарева проектом предлагается устранить "громоздкую конструкцию двойной преюдиции, когда иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности".
"Причём в двух из трех случаев он должен быть привлечен в течение года к административной ответственности. И только на третьем правонарушении вступает в действие Уголовный кодекс. Таким образом, после принятия нашей поправки, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности, чтобы уже при повторном нарушении наступала уголовная ответственность", - подчеркнул парламентарий.
Депутат отметил, что законопроект разработан комиссией ГД
по расследованию фактов иностранного вмешательства с учетом существующих угроз и зарубежного опыта.
"Инициатива получила положительные отзывы правительства России и Верховного суда РФ", - добавил Пискарев.