https://ria.ru/20250630/zoopark-2026375691.html

Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным

Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным - РИА Новости, 30.06.2025

Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным

Московский зоопарк сформирует новый отдел для помощи диким животным, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:26:00+03:00

2025-06-30T18:26:00+03:00

2025-06-30T21:55:00+03:00

светлана акулова

московский зоопарк

россия

животные

дикие животные

общество

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский зоопарк сформирует новый отдел для помощи диким животным, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Московский зоопарк формирует новый отдел. Этот отдел будет заниматься помощью диким животным в городе", — написала она.В центре внимания его сотрудников окажутся пострадавшие животные, специалисты будут выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях, связанных с заходом диких животных в городскую черту, а также если животное получило травму.Акулова добавила, что сейчас идет формирование штата работников.

https://ria.ru/20250620/zoopark-2024121127.html

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