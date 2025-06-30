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Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным - РИА Новости, 30.06.2025
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Хорошие новости
 
18:26 30.06.2025 (обновлено: 21:55 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/zoopark-2026375691.html
Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным
Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным - РИА Новости, 30.06.2025
Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным
Московский зоопарк сформирует новый отдел для помощи диким животным, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:26:00+03:00
2025-06-30T21:55:00+03:00
светлана акулова
московский зоопарк
россия
животные
дикие животные
общество
хорошие новости
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский зоопарк сформирует новый отдел для помощи диким животным, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Московский зоопарк формирует новый отдел. Этот отдел будет заниматься помощью диким животным в городе", — написала она.В центре внимания его сотрудников окажутся пострадавшие животные, специалисты будут выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях, связанных с заходом диких животных в городскую черту, а также если животное получило травму.Акулова добавила, что сейчас идет формирование штата работников.
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светлана акулова, московский зоопарк, россия, животные, дикие животные, общество
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия, Животные, Дикие животные, Общество, Хорошие новости
Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным

Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным в столице

© АГН "Москва"Вход в Московский зоопарк
Вход в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© АГН "Москва"
Вход в Московский зоопарк. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский зоопарк сформирует новый отдел для помощи диким животным, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
«
"Московский зоопарк формирует новый отдел. Этот отдел будет заниматься помощью диким животным в городе", — написала она.
В центре внимания его сотрудников окажутся пострадавшие животные, специалисты будут выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях, связанных с заходом диких животных в городскую черту, а также если животное получило травму.
Акулова добавила, что сейчас идет формирование штата работников.
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркРоссияЖивотныеДикие животныеОбщество
 
 
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