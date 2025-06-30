https://ria.ru/20250630/zoloto-2025771077.html

"Вывозить тоннами". Европа испугалась, что США отберут у нее самое ценное

"Вывозить тоннами". Европа испугалась, что США отберут у нее самое ценное - РИА Новости, 30.06.2025

"Вывозить тоннами". Европа испугалась, что США отберут у нее самое ценное

Геополитические риски растут, и в ЕС все больше нервничают из-за отношений с Вашингтоном. В такой ситуации медлить нельзя — нужно на всякий случай побыстрей... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T15:03:00+03:00

экономика

европа

нью-йорк (город)

сша

джорджа мелони

федеральная резервная система сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025782713_0:274:2814:1857_1920x0_80_0_0_74b8a01b0814c56a940dc7f17e601428.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Геополитические риски растут, и в ЕС все больше нервничают из-за отношений с Вашингтоном. В такой ситуации медлить нельзя — нужно на всякий случай побыстрей вернуть из-за океана свое золото, говорят чиновникам. В первую очередь речь об Италии и Германии. О сложной для стран Старого Света коллизии — в материале РИА Новости.Положили за океанПо официальным данным, золотой запас Германии — 3352 тонны, Италии — 2452. Больше только у США.Более трети этих слитков на сумму порядка 245 миллиардов долларов физически находятся за океаном, преимущественно в хранилищах Федеральной резервной системы (ФРС) Нью-Йорка, важнейшего, наряду с Лондоном, мирового центра торговли драгметаллом."Это наследие Бреттон-Вудского соглашения, по которому доллар стал мировой резервной валютой, обеспеченной золотом. Драгметалл отправляли в США из-за геополитических рисков в Европе в период холодной войны, потребности в ликвидности для международной торговли и, наконец, доверия к американской финансовой системе — максимально стабильной и защищенной", — поясняет экономист Ольга Гогаладзе.Вернуть обратноОднако сейчас звучат призывы вернуть слитки, так как ситуация сильно изменилась, пишет Financial Times.В частности, в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии обратилась по этому поводу Ассоциация европейских налогоплательщиков."Мы крайне обеспокоены тем, что Трамп посягает на независимость ФРС", — указал президент этой организации Михаэль Йегер. И подчеркнул, что европейские регуляторы должны контролировать свое золото "в любой момент времени", а потому резервы надо хранить дома.Бывший депутат-консерватор от баварского Христианско-социального союза Петер Гаувайлер потребовал от Бундесбанка "не идти ни на какие уступки". "Необходимо ответить на вопрос, стало ли хранение золота за рубежом более безопасным и стабильным за последнее десятилетие или нет", — отметил он. Ответ, по его мнению, очевиден.Есть и еще одно важное обстоятельство. Вашингтон неоднократно демонстрировал готовность использовать финансовые рычаги давления, включая замораживание активов других государств. В частности, так поступили с российскими международными резервами на сумму порядка 300 миллиардов.От этого не застрахована и Европа."Физический контроль над золотом повышает безопасность государства. Драгметалл, находящийся в стране, можно оперативно мобилизовать в момент кризиса. Репатриация также укрепит доверие граждан к национальной финансовой системе", — уточняет профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина.Золотой запас — не только актив, но и гарантия суверенитета, особенно в периоды глобальной нестабильности. В условиях весьма вероятной фрагментации мировой экономики и усиления новых торговых блоков (включая БРИКС) резервы в собственной юрисдикции — элемент стратегической безопасности, добавляет Ольга Гогаладзе.Попытки былиФранция еще в середине 1960-х перевела большую часть зарубежных золотых активов в Париж. В 2013-м Бундесбанк переместил 674 тонны слитков из Парижа и Нью-Йорка в свою штаб-квартиру во Франкфурте. Но 37% запасов по-прежнему по ту сторону Атлантики.В 2019-м этот вопрос подняли и в Италии. Но в правящей партии объяснили: "географическое местоположение" золота имеет лишь "относительное значение", ведь оно находится у "исторического друга и союзника".Надо признать, резкие шаги тут действительно нежелательны.Массовая репатриация способна поколебать доверие к финансовой системе США, что повысит волатильность рынков. Другие страны, хранящие там золото, вероятно, последуют примеру европейских государств, и это сильно ослабит позиции доллара как мировой резервной валюты, отмечает Надежда Капустина.Белый дом однозначно воспримет такие действия как вызов и предпримет ответные меры — те же торговые ограничения либо выход из каких-либо стратегических альянсов.Так что Европе, скорее всего, придется смириться с неизбежными рисками — чтобы не обострять отношения с Вашингтоном, которые и без того ухудшились.

https://ria.ru/20250626/redkozem-2025392387.html

https://ria.ru/20250617/stal-2022346246.html

европа

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, нью-йорк (город), сша, джорджа мелони, федеральная резервная система сша