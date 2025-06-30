https://ria.ru/20250630/znak-2026337765.html

В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу"

В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу" - РИА Новости, 30.06.2025

В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу"

Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрирует товарных знак "Чебубу", чтобы защитить бренд "Чебурашки" от подделок других компаний, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:33:00+03:00

2025-06-30T16:33:00+03:00

2025-06-30T16:33:00+03:00

технологии

россия

чебурашка

союзмультфильм

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрирует товарных знак "Чебубу", чтобы защитить бренд "Чебурашки" от подделок других компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу". Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. Под данным товарным знаком планируется производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других продуктов. "Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу", чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями", - говорится в сообщении. Гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина ранее сообщала РИА Новости, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу", выпускаемого в виде брелоков. В пресс-службе киностудии отметили, что в этом году "Союзмультфильм" представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. "Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов", - отметили в пресс-службе. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.

https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html

https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html

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технологии, россия, чебурашка, союзмультфильм, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество