В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу"
"Союзмультфильм" зарегистрирует товарный знак "Чебубу" для защиты Чебурашки
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм"
Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрирует товарных знак "Чебубу", чтобы защитить бренд "Чебурашки" от подделок других компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу". Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. Под данным товарным знаком планируется производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других продуктов.
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"Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу", чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями", - говорится в сообщении.
Гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина ранее сообщала РИА Новости, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу", выпускаемого в виде брелоков. В пресс-службе киностудии отметили, что в этом году "Союзмультфильм" представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии.
"Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов", - отметили в пресс-службе.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.