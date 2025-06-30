Рейтинг@Mail.ru
В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу" - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/znak-2026337765.html
В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу"
В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу" - РИА Новости, 30.06.2025
В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу"
Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрирует товарных знак "Чебубу", чтобы защитить бренд "Чебурашки" от подделок других компаний, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:33:00+03:00
2025-06-30T16:33:00+03:00
технологии
россия
чебурашка
союзмультфильм
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881943955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89ae65584f01e03052374d86e69f43e0.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрирует товарных знак "Чебубу", чтобы защитить бренд "Чебурашки" от подделок других компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу". Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. Под данным товарным знаком планируется производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других продуктов. "Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу", чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями", - говорится в сообщении. Гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина ранее сообщала РИА Новости, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу", выпускаемого в виде брелоков. В пресс-службе киностудии отметили, что в этом году "Союзмультфильм" представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. "Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов", - отметили в пресс-службе. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html
https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881943955_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_8177d6b419a539696deb3ac42d0240f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, чебурашка, союзмультфильм, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Технологии, Россия, Чебурашка, Союзмультфильм, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
В "Союзмультфильме" рассказали, для чего нужен товарный знак "Чебубу"

"Союзмультфильм" зарегистрирует товарный знак "Чебубу" для защиты Чебурашки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм"
Открытие мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрирует товарных знак "Чебубу", чтобы защитить бренд "Чебурашки" от подделок других компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что "Союзмультфильм" хочет зарегистрировать товарный знак "Чебубу". Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. Под данным товарным знаком планируется производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других продуктов.
Кукла-брелок Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Лабубу: плюшевый монстрик, покоривший весь мир
12 июня, 10:39
"Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу", чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями", - говорится в сообщении.
Гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина ранее сообщала РИА Новости, что выбор названия "Чебубу" может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа "Лабубу", выпускаемого в виде брелоков. В пресс-службе киностудии отметили, что в этом году "Союзмультфильм" представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии.
"Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов", - отметили в пресс-службе.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек
6 июня, 15:19
 
ТехнологииРоссияЧебурашкаСоюзмультфильмФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала